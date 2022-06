Vojvoda celebra vitória do Fortaleza contra Flamengo: "Eles respondem em momentos importantes"

(Foto: Thiago Gadelha / SVM)





O Fortaleza venceu o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã e chegou ao primeiro triunfo no Brasileirão. A vitória era bastante aguardada, já que o time está na lanterna e somava apenas dois pontos. O resultado garante maior confiança para a sequência. Vojvoda garantiu que gostou do que foi apresentado contra o Rubro-Negro.

- O ponto positivo é encontrar a primeira vitória do Brasileirão. Eu gosto do funcionamento, de jogar bem, da tática, da estratégica, do emocional e gosto muito de ganhar. Acho que ganhar nesse momento era muito necessário - destacou.

- Eu considero que o Fortaleza tem uma boa mentalidade e tem trabalhado para conseguir essa vitória. Eles jogam muito bem as partidas e hoje, o primeiro tempo, o time atuou como um grupo de jogadores com maturidade, com um time pela frente como o Flamengo, em um campo histórico como o Maracanã e teve personalidade e jogo, funcionamento. O segundo tempo o time defendeu melhor e virou situações duras no jogo. Passou por um gol e um pênalti e seguiu com a mesma mentalidade. Eu acredito nesses jogadores e trabalho com ele há mais de um ano, sei que eles respondem em momentos importantes - afirmou.

O Tricolor começou o jogo criando boas chances com Robson e Romarinho, até que o gol veio ainda na primeira etapa. Everton Ribeiro deixou tudo igual antes da ida para o vestiário. Mesmo após o gol tomado e um pênalti marcado contra, o Leão seguiu insistente. Vojvoda analisou os dois tempos.

- Jogar no Maracanã lotado é algo que se lembra para toda a vida, sabemos o que significa esse estádio e o que significa o Flamengo. Estávamos em uma situação complicada após perder o Clássico, funcionamento no jogo passado com um homem a menos e dessa partida, mesmo estando em último na tabela, trabalhamos muito nessa partida para chegar nessa vitória, que finalmente aconteceu.

- Eu esperava e trabalhamos o time para conseguir essa vitória. Eu esperava o rendimento do primeiro tempo e trabalho todos os dias com os jogadores, e sentia que no primeiro tempo o time ia jogar daquele jeito. O segundo tempo, o Flamengo colocou a gente para jogar mais para trás, mas conseguimos aproveitar os espaços e tivemos ocasiões muito claras de gols. Tivemos três e no segundo tempo tivemos o gol e outra na trave. Foi uma partida diferente em cada tempo, mas eu acreditava sempre na mentalidade, capacidade e funcionamento do meu time - comentou.

Hércules foi o responsável pelo gol da vitória quase no fim da partida. O jogador saiu do banco de reservas. Vojvoda explicou as trocas.

- A troca de jogadores foi porque precisávamos incorporar as mesmas características mas com mais velocidade com Moisés, bolas em profundidade com Hércules e experiência de goleador com Romero. Todo o time fez uma boa partida e jogadores interpretaram bem a parte tática muito rapidamente e jogamos com isso também.

Com a primeira vitória, o Fortaleza continua na lanterna do Brasileirão, mas chegou aos cinco pontos e agora está a cinco de distância do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Na quinta-feira, o Fortaleza recebe o Goiás na Arena Castelão, às 20h.

- Vamos seguir trabalhando, porque não estamos em uma situação boa para a gente no Brasileirão e vamos colocar o máximo de responsabilidade no próximo jogo também.

Globo Esporte