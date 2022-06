Beatriz Haddad Maia é campeã do WTA de Nottingham, maior título da carreira

Beatriz Haddad Maia obteve o melhor resultado de sua carreira neste domingo ao conquistar o título do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, superando numa equilibrada final a americana Alison Riske por 2 sets a 1 - parciais de 6/4, 1/6 e 6/3. Nesta segunda-feira, a brasileira aparecerá pela primeira vez no top 40 do ranking mundial feminino. Para coroar o dia brilhante de Bia, poucas horas depois ela também foi campeã do torneio de duplas, ao lado da chinesa Shuai Zhang. As duas bateram Caroline Dolehide (EUA) e Monica Niculescu (ROM) por 2 a 0 - 7/6(2) e 6/3.

- É muito louco, nunca pensei que meu primeiro título fosse ser na grama. Estou muito feliz por conquistar essa vitória aqui, a Inglaterra com certeza vai ficar no meu coração. Passei mais tempo do que nunca na grama essa semana, no Brasil jogamos mais no saibro e quadras duras - vibrou Bia.

A final foi a segunda da carreira de Bia em torneios deste nível (WTA 250), depois de um vice-campeonato em Seul em 2017. Foi também o primeiro título de uma brasileira em quadras de grama desde 1968, quando Maria Esther Bueno foi campeã em Manchester. O torneio abriu a temporada de competições nesse tipo de piso, que culmina com a disputa do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon, no fim de junho.

A campanha de Bia teve como um dos pontos altos uma vitória expressiva nas quartas de final sobre a grega Maria Sakkari, número 5 do mundo. O bom desempenho em Nottingham consolida a escalada de Bia no ranking mundial, onde hoje ocupa a 48ª colocação.

O jogo

Bem adaptada à grama, Bia entrou em quadra mostrando confiança e logo no terceiro game quebrou o saque de Riske, abrindo 3 a 1 na sequência. A vantagem deixou a brasileira ainda mais confortável e ela teve a chance de ampliar o placar, mas a americana resistiu bravamente. No sexto game, foi a vez de a brasileira ter seu saque ameaçado, evitando a quebra graças a subidas precisas à rede. Com 5 a 3 no placar, a brasileira teve nova chance de quebrar a rival e fechar o set, mas Riske mais uma vez se segurou. Na sequência, Bia não teve problemas para confirmar seu serviço e fechar a parcial em 6/4.

Riske voltou bem para o segundo set e testou a confiança da brasileira logo em seu primeiro game de saque. A brasileira lutou muito para se manter no jogo, mas acabou tendo seu saque quebrado e precisou encarar a desvantagem de 2 a 0. Bia não se abalou e chegou a ter a chance de dar o troco no game seguinte, mas viu Riske confirmar o saque. Depois de algumas discussões com a arbitragem, Bia se perdeu no jogo e permitiu que a americana quebrasse novamente seu serviço para abrir 4 a 0. A brasileira até esboçou uma reação no fim do set, mas não conseguiu evitar a derrota na parcial por 6/1.

O terceiro set não começou bem para Bia, que teve o saque quebrado logo no terceiro game, mas a brasileira mostrou maturidade para se manter concentrada e devolver a quebra na sequência, deixando o placar empatado em 2 a 2. Depois de novas disputas com a arbitragem, Bia voltou definitivamente para o jogo no oitavo game e em uma dupla falta de Riske chegou a mais uma quebra, abrindo 5 a 3. Na sequência, a brasileira sacou bem para fechar o set em 6/3 e confirmar a vitória.

Desempenho de Bia Haddad Maia em 2022

WTA 250 de Nottingham: campeã

WTA 125 de Saint Malo: campeã

WTA 125 de Paris: vice-campeã

WTA 250 de Monterrey: semifinal

WTA 250 de Bogotá: oitavas de final

WTA 1000 de Doha: caiu na 3ª rodada

WTA 1000 de Miami: caiu na 3ª rodada

WTA 500 de Sydney: caiu na 3ª rodada

WTA 1000 de Indian Wells: caiu na 2ª rodada

Roland Garros (GS): caiu na 2ª rodada

Australian Open (GS): caiu na 2ª rodada

WTA 1000 de Madri: caiu na 1ª rodada

WTA 250 de Melbourne: caiu na 1ª rodada





Globo Esporte