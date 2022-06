Presidente do PSG diz que planeja clube apenas com jogadores de Paris no futuro

(Foto: Getty Images)





A revolução no Paris Saint-Germain não vai ser apenas a permanência de Mbappé e a iminente troca de Mauricio Pochettino por Christophe Galtier no comando técnico. O presidente do clube, Nasser al-Khelaïfï, reforçou suas intenções para o futuro da equipe, especialmente uma: dar uma maior identidade francesa ao time. Ou melhor, parisiense.

– Queremos jogadores que amem o clube, que amem lutar, que amem vencer. E queremos que essa mentalidade se espalhe por todo o clube. Estamos aqui há muito tempo. Vamos ter o melhor centro de treinamento do mundo – declarou, ao jornal Le Parisien.

“Meu objetivo para os próximos anos é ter apenas jogadores parisienses em nossa equipe. Há muito talento na nossa região. Os melhores jogadores da nossa região merecem jogar pelo PSG”, reforçou.

O Catar é dono do PSG há 11 anos. Desde então, foram poucos os jogadores formados no clube que tiveram sequência na equipe. Do elenco atual, o zagueiro Kimpembe é um dos raros exemplos. Coman, do Bayern de Munique, e Nkunku, do RB Leipzig e melhor jogador da última Bundesliga, são da base do Paris, mas não ganharam chances na equipe. Nasser al-Khelaïfï quer mudar isso.

“Vai levar tempo, mas é um objetivo. Há 11 anos eu disse que queria treinar o futuro Messi, hoje digo que queremos treinar o futuro Mbappé, que também viria de Paris, Não é fácil, mas temos tudo o que precisamos para ter sucesso”, garantiu.

Khelaïfï fez vários elogios ao novo diretor esportivo, Luís Campos, que se dedicará exclusivamente ao time profissional de futebol. O presidente do PSG também comentou sobre a relação do clube com a torcida e reiterou que o apoio não pode vir apenas nos momentos bons.

– Não queremos torcedores que só estão lá quando vencemos. Eu entendo que eles se sentem desapontados quando perdemos. Você acha que eu também não fico? Coloquei toda a minha energia, toda a minha paixão neste clube. Quando perdemos, estou farto, não durmo por dias, por semanas, então não posso aceitar que as pessoas venham me dar aulas – declarou.

Embora ainda não tenha anunciado a demissão do técnico Mauricio Pochettino, o PSG fala abertamente que negocia com Christophe Galtier, ex-Lille e ainda treinador do Nice. A mudança deve ser anunciada em breve.

