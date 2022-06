Com dois gols de Haaland, Noruega bate a Suécia na Liga das Nações

A Noruega venceu a Suécia por 3 a 2, neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada da Liga das Nações. Os noruegueses abriram 2 a 0 com dois gols de Erling Haaland, um dos grandes personagens da janela de transferências europeia, trocando o Borussia Dortmund pelo Manchester City.

Aos 17 minutos do segundo tempo, a Suécia diminuiu a vantagem, com Forsberg. Mas Sorloth voltou a colocar a Noruega na frente no placar, aos 32. Gyökeres ainda marcou o segundo da Suécia, aos 50 da segunda etapa, mas não foi suficiente.

Com a vitória, a Noruega manteve a invencibilidade no Grupo 4 da Liga B, com 10 pontos conquistados em quatro partidas. A Suécia permanece na terceira posição da chave, com apenas três pontos.

Na Liga B, o primeiro colocado de cada grupo se classifica para a Liga A, enquanto o quarto colocado é rebaixado para a Liga C.

Globo Esporte