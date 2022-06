Corinthians disputa Yuri Alberto com Inter e clubes do exterior

O Corinthians mantém conversas com representantes do atacante Yuri Alberto, de 21 anos, que pertence ao Zenit, da Rússia.

Neste momento, o clube tem confiança de que a contratação pode acontecer. O Timão oferece ao jogador um contrato por empréstimo de uma temporada, até o meio de 2023. O Internacional, ex-clube de Yuri, também é concorrente. Ele tem propostas do futebol europeu.

O jogador foi vendido pelo clube gaúcho ao Zenit no fim de janeiro deste ano por 25 milhões de euros (R$ 149 milhões na ocasião). Foram 14 jogos disputados e seis gols marcados.

O Timão tenta trazer o atleta apenas com pagamento de salários e luvas.

Por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Fifa estendeu a possibilidade de que atletas que atuem nos dois países suspendam seus contratos até o meio do ano que vem. É de olho nisso que o Corinthians está interessado. Foi assim que trouxe o volante Maycon até dezembro.

O interesse do Corinthians no jogador foi publicado pelo jornalista Samir Carvalho e confirmado pelo ge. Na noite de quarta-feira, na Neo Química Arena, dirigentes do Timão pediram cautela e disseram não querer criar expectativas na torcida. O clube aguarda o desempenho nas oitavas na Libertadores.

Yuri Alberto foi formado pelo Santos, mas na metade de 2020 deixou o clube ao recusar uma proposta de renovação. O Colorado conseguiu a contratação. Com convocações de seleções de base, ele esteve presente na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2017.

Yuri Alberto fez um gol em sete jogos oficiais pelo Santos, entre 2019 e 2020, e marcou 31 em 85 partidas pelo Inter, entre 2020 e 2021.

Globo Esporte