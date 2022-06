Grupo de 25 clubes forma bloco para vender direitos de transmissão em conjunto

Um grupo de 25 clubes das Séries A e B anunciou nesta quarta-feira a formalização de um bloco para negociar direitos de transmissão em conjunto.

Trata-se de uma resposta à Libra (acrônimo para Liga do Futebol Brasileiro), movimento que aglutinou outros 13 clubes com o objetivo de criar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Veja ao fim do texto a lista de clubes em cada lado dessa disputa.

– Hoje não existe uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Por isso fundamos este grupo, para discutir o futebol brasileiro e negociar em conjunto. Não há boa vontade do lado da Libra. Com a Lei do Mandante, ninguém é mais do que ninguém – disse o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

A decisão de formalizar este bloco se deu durante reunião realizada na sede da CBF nesta quarta-feira. O maior motivo de divergência entre os dois grupos é a divisão de dinheiro dos direitos de transmissão de uma eventual liga.

Em linhas gerais, os clubes que formaram a Libra estabeleceram que as receitas seriam divididas no esquema 40-30-30 (40% de rateio igualitário, 30% por performance e 30% por audiência engajamento).

O grupo dos 25 clubes – que está assessorado pelas empresas Live Mode e Alvarez e Marsal – prefere que a divisão seja 50-25-25. Também há discordância sobre os critérios que determinam como o dinheiro referente a audiência deve ser dividido.

– Nós queremos ser um bloco que pensa no futebol brasileiro de maneira racional, e não radical, pensando principalmente num bom produto, numa grande liga futura. Precisa ter flexibilidade de todos os lados. Se for radical, vai ficar do mesmo jeito – completou Adson Batista.

Do lado da Libra, o entendimento é que os clubes deveriam primeiro se associar – como já fizeram 13 clubes – e depois discutir divisão de dinheiro e outros assuntos já dentro da estrutura.

Veja as listas dos integrantes de cada bloco. Bahia e Grêmio não se aliaram oficialmente a nenhum dos lados:





Grupo fora da Libra:

América-MG

Atlético-MG

Atlético-GO

Athletico-PR

Avaí

Brusque

Ceará

Chapecoense

Coritiba

CRB

Criciúma

CSA

Cuiabá

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Internacional

Juventude

Londrina

Náutico

Operário

Sampaio Côrrea

Sport

Tombense

Vila Nova





Integrantes da Libra:

Botafogo

Bragantino

Cruzeiro

Corinthians

Flamengo

Guarani

Ituano

Novorizontino

Palmeiras

Ponte Preta

Santos

São Paulo

Vasco





Globo Esporte