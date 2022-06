Inter de Milão acerta retorno de Lukaku por empréstimo de um ano, afirma jornalista

(Foto: Getty Images)





Um ano depois de trocar a Inter de Milão pelo Chelsea, o atacante Lukaku está no caminho de volta para a Itália. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, a Inter já se acertou com o Chelsea e contratará o belga por empréstimo de um ano.

A única pendência ainda é sobre a taxa que os italianos pagarão aos londrinos para contar novamente com os serviços de Lukaku. O valor discutido no fim de semana seria de 10 milhões de euros, além de bônus, com a Inter otimista em fechar os detalhes em breve.

O CEO da Inter, Giusepp Marotta, confirmou em entrevista à rádio "RAI" que a negociação ainda está em andamento.

- Não vamos anunciar o retorno de Lukaku hoje. Claro que é uma possibilidade (a contratação), mas há coisas a serem resolvidas.

A iminente volta de Lukaku à Inter de Milão acontece um ano depois de ele decidir deixar a Itália rumo ao Chelsea, clube onde iniciou sua trajetória ao sair da Bélgica, em 2011. Comprado por 115 milhões de euros, em uma contratação cercada por expectativa, o atacante não conseguiu se encaixar no time de Thomas Tuchel, tornou-se reserva e ainda se envolveu em polêmicas.

A maior delas foi justamente uma entrevista na qual Lukaku revelou o desejo de voltar à Inter de Milão, menos de seis meses depois de chegar ao Chelsea. O belga disse que "não era o momento certo" para ter saído da Itália e que tinha a Inter no coração.

Globo Esporte