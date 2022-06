Inglaterra e Itália empatam sem gols pela Liga das Nações

(Foto: Getty Images)





Inglaterra e Itália ficaram no empate em 0 a 0 neste sábado, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações. O resultado no Estádio Molineux, na cidade de Wolverhampton, foi pior para a seleção inglesa, que segue na lanterna da chave, com dois pontos. A equipe italiana lidera com cinco. Entre as duas estão Hungria, com quatro, e Alemanha, com três.

Por causa dos problemas na final da Eurocopa-2020, a Inglaterra foi punida pela Uefa e não pôde vender ingressos para a partida deste sábado contra a Itália. Mas os portões não estiveram totalmente fechados: as arquibancadas do Estádio Molineux contaram com cerca de três mil crianças, a maioria com 12 ou menos anos de idade. Festa para a molecada.

A Inglaterra encerra os compromissos pela Liga das Nações desta data Fifa na terça-feira, contra a Hungria, jogando de novo no Estádio Molineux. A Itália encara no mesmo dia a Alemanha, em Mönchengladbach. As duas partidas acontecem às 15h45 (de Brasília). Confira aqui a tabela completa da competição.

Globo Esporte