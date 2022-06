Bia Haddad tem semifinal adiada para domingo por chuva em Birmingham

(Foto: Getty Images)





A semifinal do WTA 250 de Birmingham entre a brasileira Bia Haddad Maia e a romena Simona Halep foi adiada para domingo por conta das constantes chuvas na segunda maior cidade do Reino Unido. A outra semi, entre Zhang e Cirstea, também foi adiada. A final acontecerá no mesmo dia.

Na última semana, a brasileira conquistou o maior título da carreira ao vencer o WTA 250 de Nottingham e saltou 16 posições no ranking mundial, chegando a 32ª colocação, melhor marca pessoal. Se for campeã, pode subir ainda mais duas posições na lista.

Com isso, Haddad Maia garante uma vaga como cabeça de chave de Wimbledon, terceiro grand slam da temporada que começa no próximo dia 27, em Londres. O excelente desempenho na temporada de grama faz com que Bia chegue cercada de expectativa na capital britânica.

Wimbledon também marcará um momento histórico para o tênis feminino brasileiro. Com a desistência de Naomi Osaka e Eugenie Bouchard, Laura Pigossi garantiu vaga na chave principal do grand slam pela primeira vez na carreira. É a primeira vez desde 1989 que duas brasileiras entram na chave principal de um major.

Globo Esporte