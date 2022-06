Almería e Real Valladolid: Conheça os clubes que foram promovidos à LaLiga Santander

Uma temporada verdadeiramente emocionante da LaLiga SmartBank chegou ao fim no último fim de semana, com três equipes competindo pelas duas vagas de promoção automática. Apropriadamente, tudo se resumiu ao minuto final, pois, nas circunstâncias mais improváveis, um gol aos 91 minutos de Giovanni Zarfino, do Alcorcón, afundou o Eibar e confirmou que Almería e Real Valladolid seriam promovidos à LaLiga Santander, a primeira divisão da Espanha.

O Almería foi para o último jogo fora de casa com o Leganés precisando de uma vitória para garantir a passagem para a LaLiga Santander, mas só conseguiu empatar em um 2 a 2 emocionante. No entanto, a dramática vitória de 1 a 0 do Alcorcón sobre o SD Eibar fez com que a equipe andaluza não apenas fosse promovida, mas também terminasse no topo da tabela, provocando cenas de emoção no campo e nas arquibancadas.

Enquanto isso, o Real Valladolid desfrutou de uma estrondosa vitória por 3 a 0 em casa sobre o Huesca, mas ainda teve que esperar até o apito final nos outros jogos para garantir a promoção. Seus jogadores se amontoaram em torno de um telefone celular depois do tempo integral antes de explodir em comemoração.

Aqui, então, vamos dar uma olhada nos dois mais novos membros da LaLiga Santander, que enfrentarão as principais equipes da Espanha em 2022/23.

Almería: O clube costeiro está de volta após sete anos de busca pela promoção

O Almería está de volta ao grande momento após uma ausência de sete anos e esta será sua sétima temporada na LaLiga Santander desde sua fundação em 1989, tornando-se o clube mais jovem da divisão.

Os Vermelhos e Brancos foram promovidos pela primeira vez em 2008 sob o comando de Unai Emery, iniciando um período de quatro temporadas consecutivas na elite do futebol espanhol. Um rebaixamento posterior em 2015 os atingiu duramente, mas o clube andaluz experimentou um ressurgimento depois de ser assumido por Turki Al-Sheikh em 2019 e, com a ajuda de seu investimento, se classificou para os playoffs em duas temporadas consecutivas, embora caindo na semifinal em ambos os anos.

2021/22 foi sua temporada mais forte até agora sob a nova propriedade e ninguém pode dizer que não merece ser promovido depois de passar a maior parte da temporada entre as duas primeiras posições e depois de liderar a divisão em mais ocasiões do que qualquer outra equipe. Eles também ostentaram a melhor defesa, sofrendo apenas 35 gols em seus 42 jogos.

Um grande fator em sua ascensão foi a nomeação em abril de 2021 do técnico Rubi, que já havia guiado o Huesca para sua primeira promoção na primeira divisão e garantiu um sétimo lugar na LaLiga Santander com o Espanyol para se classificar para a Europa.

A promoção do Almería significa que haverá novamente quatro clubes andaluzes na primeira divisão da Espanha, que ocuparão o lugar do Granada. A equipe da cidade litorânea de mesmo nome, na costa sul da Espanha, jogará no recém-renomeado Power Horse Stadium, que antes se chamava Estádio dos Jogos do Mediterrâneo, desde que ali se realizaram os Jogos do Mediterrâneo de 2005.

Real Valladolid: Uma promoção de recuperação para os meninos de Ronaldo

Um clube com uma longa e orgulhosa história na primeira divisão da Espanha, o Real Valladolid espera agora sua 46ª temporada na LaLiga Santander. Depois de ser rebaixado no último dia da temporada passada, os Brancos e Violetas estão de volta à elite de primeira.

A chave para sua promoção tem sido seu estilo de jogo arrojado, marcando mais gols do que qualquer outro na divisão, com 71 e com 20 deles anotados pelo atacante Shon Weissman. Eles também mostraram que têm muito caráter, superando uma série preocupante de uma vitória em quatro jogos, vencendo as quatro partidas restantes, marcando nove vezes e sofrendo apenas uma vez nessa série.

O técnico Pacheta foi o responsável por incutir na equipe essa atitude de nunca desistir, dando um gostinho do que estava por vir no dia de sua apresentação no ano passado ao dizer: “Não gosto de especular, mas estamos vai criar uma equipe corajosa e agressiva que vai jogar bem.”

O clube de Castela e Leão, no centro da Espanha, tem um dos presidentes mais famosos da LaLiga Santander, a lenda do futebol Ronaldo Nazário, que se tornou acionista majoritário em 2018. O ex atacante do Real Madrid e do Barcelona estava totalmente imerso nas comemorações no domingo, vestindo a camisa do clube e juntando torcedores e jogadores em campo no Estádio José Zorrilla para saborear o momento.