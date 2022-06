Celtics impõem jogo físico, batem os Warriors e fazem 2 a 1 nas finais da NBA

(Foto: Kyle Terada-USA TODAY Sports)





O Boston Celtics não perde dois jogos seguidos desde março, ainda na temporada regular, e mostrou mais uma vez os motivos na noite desta quarta-feira. A intensidade e o jogo físico foram decisivos na vitória por 116 a 100 diante do Golden State Warriors, no jogo 3 das finais da NBA. Com o resultado em casa, Boston faz 2 a 1 e está a dois triunfos do título, que não é conquistado desde 2008.

Jaylen Brown (27 pontos), Jayson Tatum (26) e Marcus Smart (24) comandaram o ataque, e a energia defensiva limitou os Warriors - do sistema ofensivo mais eficiente dos playoffs - a 100 pontos. O time abriu vantagem no primeiro tempo e assistiu à já clássica reação dos Warriors no terceiro quarto. Mas retomou o ritmo na última parcial e só permitiu 11 pontos do adversário nos últimos 12 minutos.

Os Celtics anotaram 52 pontos no garrafão contra 26 de Golden State. Pegaram 15 rebotes ofensivos contra 6, o que gerou 22 pontos a 11 em segundas chances. No total, foram 58 rebotes a 39 a favor dos donos da casa. Os visitantes também cometeram mais turnovers (16 a 12) por conta da marcação dura.

Stephen Curry anotou 31 pontos, 15 deles no terceiro período, mas conseguiu apenas 2 assistências. O astro comandou a virada no retorno do intervalo, após desvantagem de 18 pontos no segundo quarto, mas fez apenas 2 na última parcial. Nos últimos minutos, Curry ainda deixou a quadra com lesão na perna após queda com Al Horford. Ele será examinado nesta quinta, mas afirmou após o jogo que está bem.

Klay Thompson também teve bom desempenho ofensivo, com 25 pontos. Andrew Wiggins anotou 18, com 7 rebotes. Draymond Green foi a decepção da noite. A referência emocional e de jogo físico dos Warriors foi dominada do início ao fim pelo time dos Celtics. Terminou com 2 pontos, 4 rebotes, 3 assistências e eliminado por faltas novamente. A chance de redenção do experiente time de Golden State é na sexta-feira, às 22h, no jogo 4, também em Boston.

O jogo

Primeiro período - Celtics 33 a 22: Jaylen Brown dominou por completo o primeiro quarto, com 17 pontos, 5 rebotes e 3 assistências em 12 minutos. Os Celtics chegaram a abrir 15 pontos com domínio no garrafão (14 pontos a 6, 20 rebotes a 8) e no perímetro (4 de 10 contra 2 de 10). Curry cometeu duas faltas e deixou a quadra com 7 pontos, mesmo número de Horford.

Segundo período - Celtics 35 a 34: O ataque de Golden State acordou no segundo período, mas Boston continuou com sua própria avalanche, sem muita resistência. O time da casa terminou o primeiro tempo com 27 de 47 de quadra (57,4%), além de 8 de 18 do perímetro (44,4%). Golden State fez 20 de 41 (48,8%) e 7 de 19 (36,8%).

Boston continuou a dominar o garrafão na parcial (18 a 10), com jogo muito mais físico que os Warriors. Jaylen chegou a 22 pontos. Tatum (11) e Smart (10) eram os outros cestinhas. Do outro lado, Thompson fez 15. Curry já contava 14 e Wiggins, 13. Placar de 68 a 56 no intervalo.

Terceiro período - Warriors 33 a 25: Curry anotou 15 pontos no terceiro período, total de 29, e Golden State voltou para o jogo. Foram 7 pontos do time em um só lance: cesta de três e falta flagrante na aterrissagem de Curry, mais cesta de três de Otto Porter. A histórica intensidade dos Warriors na terceira parcial se repetiu - e assim vem sendo durante as finais. Placar de 93 a 89.

Quarto período - Celtics 23 a 11: Golden State não conseguiu igualar a intensidade dos Celtics no último quarto, quando anotaram apenas 11 pontos. Draymond Green, em uma noite abaixo da crítica, foi eliminado do jogo com 4 minutos no relógio por jogar. Stephen Curry ainda lesionou a perna numa queda com Al Horford. Boston chega ao segundo triunfo e só faltam duas vitórias para o título.

Agenda

Jogo 1 (02/06): Golden State 108 x 120 Boston

Jogo 2 (05/06): Golden State 107 x 88 Boston

Jogo 3 (08/06): Boston 116 x 100 Golden State

Jogo 4 (10/06): Boston x Golden State, às 22h

Jogo 5 (13/06): Golden State x Boston, às 22h

Jogo 6 (16/06): Boston x Golden State, às 22h (se necessário)

Jogo 7 (19/06): Golden State x Boston, às 21h (se necessário)



