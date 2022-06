Nadal retorna a Wimbledon e mira título dos 4 Grand Slams em 2022

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)





Rafael Nadal está de volta ao principal torneio de grama do circuito do tênis mundial. Em Wimbledon pela primeira vez desde 2019, o espanhol chega ao All England Club em busca de um feito inédito na sua carreira: conquistar o Grand Slam na temporada. Ou seja, ganhar os quatro principais torneios no mesmo ano. Em 2022, o Touro Miúra já foi campeão do Australian Open e de Roland Garros. Faltam ainda Wimbledon e US Open.

No simples, apenas Rod Laver conseguiu o feito entre os homens, em 1969, primeiro ano completo da era aberta da modalidade, que começou em abril de 1968. Nesta temporada, Nadal conquistou os dois primeiros slams (Australian Open e Roland Garros) pela primeira vez em um mesmo ano.

Mas a missão na grama inglesa não é simples. Rei no saibro, Nadal tem mais dificuldades no piso, muito por causa de seu estilo de jogo. São dois títulos do major no currículo, em 2008 e 2010, mas desde 2011 não chega à final do torneio.

O principal obstáculo para Rafael, não poderia ser diferente, é Novak Djokovic. Hexampeão do torneio londrino, terceiro maior na era aberta atrás apenas de Roger Federer (8) e Pete Sampras (7), o sérvio começou a temporada sonhando com o recorde de slams e hoje se vê duas taças atrás do rival espanhol.

O ano começou para Djoko com a polêmica na Austrália. Por recusar a se vacinar, o tenista foi deportado do país e impedido de disputar o principal major da carreira. Em Roland Garros, travou um duelo sensacional com Rafa nas quartas, mas acabou eliminado por 3 sets a 1 e viu o rival conquistar Paris pela 14ª vez.

O encontro entre os astros só será possível em uma eventual final na quadra central do All England Club, isso porque Djoko e Nadal são os cabeças de chave um e dois, respectivamente, de Wimbledon. Isso porquê os dois líderes do ranking mundial, Daniil Medvedev e Alexander Zverev, não poderão jogar.

A organização do torneio vetou os atletas russo e belorussos, o que causou a anulação dos pontos do slam nesta temporada, e por isso Daniil está fora. Já Zverev sofreu grave lesão no tornozelo durante a semifinal de Roland Garros e deve ficar alguns meses fora do circuito.

Correm por fora

Nem só de Novak Djokovic e Rafael Nadal vive o torneio masculino de Wimbledon em 2022. Se os dois são os grandes nomes do evento, outras jovens estrelas tentam roubar os holofotes, entre elas uma que já tem feitos no currículo para merecer essa atenção: Matteo Berrettini.

Atual vice-campeão do major, perdeu a final de 2021 para Djokovic por 3 sets a 1, o italiano começou a temporada de grama com o bicampeonato do ATP 500 do Queens e se consolidou como um dos principais nomes do piso no circuito.

Carlos Alcaraz, a jovem promessa espanhola que iniciou o ano brilhando nas quadras duras e no saibro, também chega cercado de expectativa para a competição. Porém, o tenista tem apenas duas partidas no piso como profissional, ambas na última edição de Wimbledon. Uma vitória na primeira rodada e uma derrota para Medvedev na segunda.

De acordo com as casas de aposta, Hubert Hurkacz, Felix Auger Aliassime, Marin Cilic e Nick Kyrgios são os outros nomes cotados para ficar com a taça.

Globo Esporte