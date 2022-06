Paulo André desiste do Troféu Brasil e está fora do Mundial de Atletismo

(Foto: Wagner Carmo/CBAt)





O homem mais rápido do Brasil está fora do Mundial de Atletismo 2022, que acontece de 15 a 24 de julho em Eugene, Estados Unidos. Paulo André Camilo tinha até o próximo dia 26 de junho para obter o índice para a competição, mas, nesta quarta, o pai e treinador do velocista, Carlos Camilo, afirmou ao jornal O Globo que ele não vai participar do Troféu Brasil.

O evento nacional acontecerá de 22 a 25 de junho, no Rio. O torneio seria a última oportunidade para o ex-BBB bater o índice exigido pela Federação Internacional (World Athletics).

- Ele não vai, está fora. Não está em forma para a disputa do Troféu Brasil. Ele não entra em torneio meia-bomba — afirmou Carlos Camilo ao O Globo — E se não tem índice para o Mundial, também não vai. O Paulo André voltou aos treinos agora e precisa estar forte. Não é o caso neste momento. Não podemos, inclusive, correr o risco dele se machucar - completou.

Segundo Carlos Camilo, o vice-campeão do Big Brother 2022 não abriu mão da temporada e a tendência é que ele volte a competir no segundo semestre.

- Pode ser Estadual, Universitário... Assim que ele estiver apto vai competir no torneio seguinte. isso não me deixa chateado, não. Ele não abriu mão da carreira de esportista. Quer voltar e vai voltar voando. Mas vai voltar quando puder. Ele fez uma opção de entrar na casa do BBB e é isso. Ele está feliz e eu, também - finalizou o treinador.

Globo Esporte