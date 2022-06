Gabriel Medina cai no round 2 do Rio Pro e dá adeus à briga pelo tetra mundial

(Foto: Daniel Smorigo/WSL)





Gabriel Medina chegou a Saquarema precisando de um verdadeiro milagre para seguir com chances de disputar o WSL Finals, em setembro. Ausente das cinco primeiras etapas do ano por problemas pessoais, o tricampeão mundial vinha de dois heroicos terceiros lugares, o que o forçava a ser campeão do Rio Pro para seguir com chances de título. Apoio não faltou. Empurrado pela torcida que lotou a Praia de Itaúna, Medina bem que tentou, mas acabou eliminado no round 2.

A derrota por 15.57 a 10.37 para o australiano Collum Robson faz Gabriel despedir-se do Rio Pro na modesta nona colocação, com duas derrotas no "Maracanã do Surfe". Ao sair da bateria desta sexta, o tricampeão mundial deixou a água queixando-se de dores e foi direto para o departamento médico da WSL. Segundo o preparador físico de Gabriel, Allan Menache, o surfista sofreu uma pancada no joelho direito e será avaliado nos próximos dias.

Medina ainda tem duas etapas para cumprir antes do fim da temporada. A próxima delas acontece a partir do dia 12 de julho, em Jeffreys Bay, na África do Sul.

Medina sai na frente, mas leva virada

Gabriel começou a bateria a todo vapor, conseguindo uma onda de 7.50 com menos de cinco minutos, levantando a torcida presente na areia de Itaúna. Callum Robson respondeu com em 6.00, pressionando o brasileiro. Pouco depois, o australiano achou um 8.17, virando a bateria. Embalado, Robson ainda pegou um lindo aéreo, recebendo 7.40 dos juízes.

Pouco depois, o australiano entrou num tubo e ganhou 5.93, não conseguindo trocar de nota. Mesmo empurrado pela torcida, que gritava em coro "vem, vem, vem", Medina seguiu com dificuldades de encontrar boas ondas. A nove minutos do término, o tricampeão mundial arriscou um aéreo, mas acabou se desequilibrando na aterrisagem. Não era mesmo dia do brasileiro, que acabou eliminado do Rio Pro no round 2.

Round 2 (repescagem)

Griffin Colapinto 12.60 x 14.30 Miguel Tudela

Caio Ibelli 14.43 x 8.83 Jadson Andre

Kanoa Igarashi 12.90 x 16.00 Mateus Herdy

Jordy Smith 10.17 x 12.00 Nat Young

Ethan Ewing 13.67 x 13.57 João Chianca

Kolohe Andino 6.27 x 9.50 Samuel Pupo

Callum Robson 15.57 x 10.37 Gabriel Medina

Matthew McGillivray 11.40 x 10.53 Jake Marshall



Globo Esporte