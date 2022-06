Kyrgos acusa racismo de torcedor em derrota no ATP de Stuttgart

(Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)





O tenista australiano Nick Kyrgos perdeu a semifinal do ATP de Stuttgart, na Alemanha para o britânico Andy Murray. No entanto, Kyrgos deixou a quadra revoltado com a torcida alemã. O tenista afirma que sofreu injúrias raciais de um dos expectadores durante o segundo set de partida.

De acordo com Kyrgos, ele ouviu ofensas como "pequena ovelhinha preta" e pedidos para que "calasse a boca e jogasse". O tenista afirmou que os comentários foram determinantes para sua perda de concentração no 2º set.

- Quando isso vai parar? Até quando vou lidar com injúrias raciais da plateia? EU ENTENDO QUE O MEU COMPORTAMENTO NÃO É O MELHOR mas comentários como esses são inaceitáveis. Quando eu respondo a plateia eu sou penalizado. Isso está errado. - desabafou o tenista em suas redes sociais.

Andy Murray venceu a partida por dois sets a zero com as parciais de 7/6, sendo decidido no tie break, e 6/2. Essa é a 70ª final da carreira do inglês. O adversário de Murray será o italiano Matteo Berrettini.

Globo Esporte