Tévez será o novo técnico do Rosario Central, diz jornal

(Foto: Getty Images)





Carlos Tévez está pronto para iniciar sua carreira como técnico. De acordo com o jornal "Olé", o ex-atacante aceitou a proposta do Rosario Central e vai assumir a equipe da primeira divisão da Argentina. O contrato será de três anos.

Tévez, de 38 anos, anunciou sua aposentadoria no início de junho, mas já não atuava profissionalmente desde 31 de maio do ano passado. Assim que confirmou sua despedida, ele afirmou que tinha o objetivo de trabalhar como treinador.

No Rosario Central, Tévez montará uma comissão técnica com seus irmãos. Além deles, Chapa Retegui, ex-técnico da seleção argentina de hóquei na grama, será o principal auxiliar do ex-atacante.

O acerto entre Tévez e Rosario Central foi rápido. Na quarta-feira, o técnico Leandro Somoza pediu demissão. A diretoria entrou rapidamente em contato com Tévez, realizou uma reunião e apresentou a proposta. Nesta quinta-feira, houve a resposta positiva.

A previsão é de que Tévez comece os trabalhos no início da próxima semana. Sua estreia como técnico é esperada para o dia 24 de junho, contra o Gimnasia y Esgrima, pelo Campeonato Argentino.

