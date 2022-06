Bia Haddad chega à 12ª vitória na grama e avança às quartas do WTA 500 Eastbourne

(Foto: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)





A brasileira Beatriz Haddad Maia segue em ótima fase e venceu a britânica Jodie Burrage por 2 a 0 (6/1 e 6/2) e avançou para as quartas de final do WTA 500 de Eastbourne, no Reino Unido. A brasileira, que acumula 12 triunfos consecutivos na grama, agora enfrenta a ucraniana Lesia Tsurenko, que passou pela polonesa Magda Linette com um 2 a 1.

Bia Haddad, atual número 29 do mundo, mostrou confiança no saque, não teve dificuldade no jogo e quebrou o serviço da britânica logo no quarto game, aproveitando o segundo do seu triplo break. No sexto, repetiu a dose com Burrage parando na rede no ponto final. E confirmou seu saque no fim para fechar o primeiro set em 6 a 1.

No segundo set, Bia Haddad quebrou o serviço de Burrage (#169 do mundo) logo no primeiro game. No penúltimo, com um lindo winner de backhand, a brasileira virou o jogo e impôs nova derrota à britânica. Por fim, Bia Haddad confirmou seu saque com tranquilidade e fechou em 6 a 2.

Campeã dos WTA 250 de Nottingham e de Birmingham, a brasileira segue invicta na temporada de grama a cinco dia do começo da chave principal de Wimbledon, principal competição do tênis no piso.

Os títulos de 250 foram os primeiros de nível WTA da carreira da tenista brasileira. Caso vença em Eastbourne, será a maior conquista de Haddad Maia.

Globo Esporte