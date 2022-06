Bia Haddad é campeã do WTA de Birmingham

A brasileira Beatriz Haddad conquistou, neste domingo, o título do WTA de Birmingham, na Inglaterra, em quadra de grama, o segundo troféu seguido dela no circuito. Em um dia com dupla jornada, venceu a semifinal mais cedo contra a ex-número 1 do mundo Simona Halep, Bia derrotou a chinesa Shuai Zhang após abandono da adversária, que teve dores no pescoço. O jogo estava 5 a 4 para a brasileira, ainda no primeiro set.

- Primeiro de tudo, Shuai, eu não tenho como dizer o quanto você mereceu nessa semana. Nós jogamos juntas e você me fez me sentir mais forte. Você é uma jogadora especial e uma pessoa especial - disse a Bia na entrevista feita ainda em quadra.

Com o resultado no campeonato, Bia será 29ª colocada no ranking da WTA, igualando a melhor posição da história de uma brasileira, com a mesma colocação de Maria Esther Bueno em 1976. Importante lembrar aqui que Maria Esther foi a melhor tenista do mundo entre os anos 1960 e início da década de 70, mas na época a WTA, entidade que gere o tênis feminino, não existia e o ranking mundial não era oficial.

A jornada de Bia foi dupla neste domingo. Por conta das chuvas que caíram em Birmingham no sábado, o jogo da semifinal dela foi adiado para a manhã deste domingo. Assim, horas antes da decisão, ela enfrentou a ex-número 1 do ranking Simona Halep e venceu por 2 a 1 em mais de duas horas de partida.

No início do jogo, a chinesa começou melhor e conseguiu quebrar o saque de Bia, abrindo 2 a 0. Logo na sequência, a brasileira entrou no jogo, passou a sacar melhor, aproveitou as chances de break e abriu 5 a 3 rapidamente. Ali, a chinesa sentiu dores no pescoço, chamou os médicos e optou por abandonar a partida.

