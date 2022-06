Brasil sai na frente dos EUA, mas leva virada e perde primeira na Liga

O Brasil conheceu, neste sábado, a primeira derrota na Liga das Nações masculina de vôlei. Jogando no Ginásio Nilson Nelson, que recebeu o maior público de um evento esportivo em Brasília neste ano, com cerca de dez mil torcedores na arquibancada, a seleção brasileira saiu na frente, mas permitiu a virada dos Estados Unidos, que venceram o jogo por 3 sets a 1 (21/25, 27/25, 25/20 e 25/20).

Com o resultado, apenas Estados Unidos e França ainda não perderam nesta edição da Liga das Nações masculina.

O maior pontuador do jogo foi o oposto Alan, do Brasil, autor de 23 pontos. Com a marca, ele se tornou também o maior pontuador da Liga das Nações até o momento. Jake Hanes, dos Estados Unidos, terminou o embate com 19 pontos.

— A nossa equipe começou o jogo muito bem. Até o segundo set a gente jogou um jogo muito disputado. O nosso saque começou a cair um pouco, eles começaram a jogar bem na defesa e na cobertura e a gente passou a ter mais dificuldade pra rodar a bola, enquanto eles foram felizes nos contra ataques — analisou o levantador Bruninho.

O Brasil volta à quadra neste domingo, quando enfrenta a China, às 10h, também no Ginásio Nilson Nelson. A Globo e o sportv2 transmitem a partida ao vivo, e o ge acompanha tudo em tempo real.

O jogo

Dois dos únicos invictos na Liga das Nações masculina até o momento, Brasil e Estados Unidos protagonizaram um primeiro set que começou marcado pelo equilíbrio. Empurrados pela torcida, os donos da casa mantiveram a dianteira do placar, com os norte-americanos ficando apenas um ponto atrás na maior parte da parcial. A defesa e o saque brasileiros, no entanto, começaram a funcionar a partir da metade final do set. Um ataque de Franco, explorando o bloqueio, deu números finais à parcial, com vitória do Brasil por 25/21, em 27 minutos.

Atrás no placar, os Estados Unidos voltaram melhor para o segundo set. Os visitantes dominaram as ações ofensivas e deram a impressão de que não teriam problemas para empatar o placar geral do jogo. O Brasil, entretanto, equilibrou o set se encontrando na defesa, além de se beneficiar dos erros de saque dos Estados Unidos. Na reta final, os norte-americanos mantiveram a frieza e, no detalhe, fecharam o set com vitória por 27/25.

O equilíbrio também ditou o início do terceiro set. As duas equipes se mantiveram próximas no placar durante boa parte da parcial. No terceiro set, entretanto, foi a vez dos Estados Unidos passarem a defender melhor. Apesar das tentativas de Renan Dal Zotto de variar as opções ofensivas, como a entrada do levantador Fernando e do central Isac, os norte-americanos não tiveram problemas para fechar o terceiro set em 25/20.

Precisando vencer o set para se manter vivo no jogo, o Brasil voltou para a quarta parcial atacando melhor. A equipe, entretanto, esbarrou nos erros de saque, que impediram que a equipe se distanciasse no placar. Além de se aproveitar dos erros dos donos da casa, os Estados Unidos passaram a atacar com mais precisão. O oposto Jake Hanes e o central Jeffrey Jenkins sobraram em quadra e ajudaram os norte-americanos a fecharem o set por 25/20 e o jogo por 3 sets a 1.

