Flamengo define demissão de Paulo Sousa e decidirá sobre ida ao jogo contra o Internacional

Apenas a falta de um substituto imediato adia a demissão de Paulo Sousa. O Flamengo já decidiu que não há mais perspectiva no trabalho do treinador, que não seguirá no comando da equipe.

Como Paulo não pedirá demissão por conta da multa (R$ 7,7 milhões), o clube avalia uma saída imediata ou se ganha tempo até definir o sucessor. Vale lembrar que o distrato acontecendo na quinta ou no sábado não altera o valor a ser pago ao português.

A multa se refere aos vencimentos mensais que Paulo receberia até o fim de 2022.

Mesmo com a decisão pelo fim da relação já tomada pelo Flamengo, não está descartada a presença de Paulo Sousa em Porto Alegre, onde o time enfrentará o Internacional no sábado, às 21h (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileiro.

A possibilidade de Paulo continuar com o grupo até o fim da semana se dá porque o Flamengo optou por passar a semana em Atibaia, cidade paulista designada para a preparação de olho nos jogos contra Bragantino e Internacional.

A derrota por 1 a 0 para o Bragantino expôs mais uma vez que o treinador não tem conseguido extrair o melhor do grupo. Aliás, a comunicação com os jogadores foi escassa durante os 90 minutos.

O Flamengo é 14º colocado no Brasileiro, com 12 pontos (três vitórias, três empates e quatro derrotas). Se o Goiás não for derrotado pelo Fortaleza na quinta-feira, no Castelão, os rubro-negros perdem mais uma posição.

Contratado em 25 de dezembro de 2021 e apresentado em 10 de janeiro, o português soma até agora 32 jogos, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas no comando da equipe.

Na breve passagem pela Gávea, em vias de ser interrompida de forma oficial, Paulo Sousa não conquistou títulos e somou dois vice-campeonatos, um estadual e outro da Supercopa.

