Jack Robinson supera Filipinho e Medina e é campeão em G-Land

(Foto: Ed Sloane/WSL)





Na etapa que marcou o retorno de Gabriel Medina ao circuito, um australiano estragou a festa brasileira na Indonésia. Depois de virar as semifinais contra o tricampeão nos últimos segundos, Jack Robinson repetiu a dose na decisão contra Filipe Toledo para conquistar o evento de G-Land da Liga Mundial de Surfe (WSL) na madrugada deste sábado.

A segunda vitória seguida no tour - Jack também foi campeão em Margaret River - fez o australiano treinado pelo brasileiro Leandro Dora colar em Filipinho na briga pela liderança do ranking. Toledo segue na frente com 32.240 pontos, contra 32.160 de Robinson. Fora das 5 primeiras etapas, Medina tem apenas 7.145 pontos, na 23ª posição, enquanto Italo Ferreira ocupa a 6ª posição, com 22.215.

Tatiana Weston-Webb parou na semifinais na disputa feminina, que foi vencida por Johanne Defay. Na decisão, a francesa superou a havaiana Carissa Moore, que havia eliminado a brasileira. O terceiro lugar na Indonésia fez a gaúcha subir da 10ª para a quinta posição no ranking.

A sétima das 10 etapas que vão definir os 5 surfistas (homens e mulheres) classificados para a WSL Finals acontecerá em El Salvador, a partir do dia 12 de junho.

No caminho até a decisão, Filipinho teve uma revanche da final de Portugal nas quartas contra Griffin Colapinto, vencendo o americano por 12,60 a 8,84. Nas semis, o surfista de Ubatuba superou o australiano Connor O'Leary por 12 a 10,47, logo depois de Jack Robinson tirar Gabriel Medina com uma virada na última onda.

A final

Embalado pela vitória sobre Gabriel Medina nos últimos segundos das semis, Jack Robinson começou a final pegando duas ondas intermediárias (5,33 e 6,50) e colocando Filipinho em uma combinação de 11,83 pontos.

Toledo esperou quase 15 minutos para pegar a sua primeira onda com potencial. O brasileiro aplicou uma sequência de 4 batidas no crítico para tirar um 7,83. Filipinho assumiu a liderança da bateria depois de conseguiu um 5,33, faltando 8 minutos para o fim.

Precisando de um 6,67 para a virada, Jack segurou a prioridade até os segundos finais e mais uma vez foi recompensado. O australiano acertou uma sequência de 3 batidas no estouro do relógio e tirou a nota 7 para vencer o brasileiro por 13,50 a 13,16.

Medina sofre virada no fim

Medina começou o dia fazendo a melhor apresentação de todo o campeonato na primeira bateria das quartas contra Jadson André. Foram duas ondas com uma linha impecável, mostrando muita técnica, força e plasticidade nas manobras de borda para tirar um 8,50 e um 8,77. Com 17,27 no total, Gabriel avançou deixando Jadson em combinação.

Mas, na semifinal, o tricampeão mundial sofreu uma virada nos segundos finais para Jack Robinson. O brasileiro vencia o confronto e tinha a prioridade na última série que entrou na bateria. Gabriel optou em pegar a primeira onda, tirou um 7, mas o australiano veio na de trás, conseguiu um 7,83 e venceu o duelo por 13,90 a 13,33.





Final

Filipe Toledo (BRA) 13,16 x 13,50 Jack Robinson (AUS)





Semifinal:

Gabriel Medina (BRA) 13,33 x 13,90 Jack Robinson (AUS)

Filipe Toledo (BRA) 12 x 10,47 Connor O´Leary (AUS)





Quartas de final:

1- Jadson André (BRA) 9,16 x 17,27 Gabriel Medina (BRA)

2- Jack Robinson (AUS) 14,17 x 11,47 Kanoa Igarashi (JAP)

3- Filipe Toledo (BRA) 12,60 x 8,84 Griffin Colapinto (EUA)

4- Matthew McGillivray (AFS) 7,07 x 12,77 Connor O´Leary (AUS)



Globo Esporte