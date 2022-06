Brasil vence Japão em amistoso de vôlei marcado por homenagem

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)





Passe de Tande, levantamento de Maurício e ataque de Marcelo Negrão. Uma nostalgia marcou o amistoso deste domingo, em que o Brasil venceu o Japão por 3 a 2, parciais de 25/20, 21/25, 23/25, 25/22 e 15/13 em Taguatinga, no Distrito Federal, em mais de duas horas. Em homenagem aos jogadores campeões olímpicos de 1992, em Barcelona, os jogadores atuais estiveram em quadra com os nomes das estrelas do título de 30 anos atrás.

Neste domingo, o Brasil entrou com Bruninho (com a camisa de Maurício), Flavio (Paulão), Lucão (Amauri), Rodriguinho (Janelson), Lucarelli (Tande) e Alan (Marcelo Negrão). Leal, na teoria o ponteiro titular do Brasil ao lado de Lucarelli, segue se recuperando de uma lesão no joelho e, não entrou em quadra.

Alan foi o destaque brasileiro, anotou 21 pontos, enquanto Nishida foi o principal nome do time japonês. A partida foi marcada por muitos erros dos dois lados. O Brasil "deu de graça" 41 pontos para os rivais, enquanto o Japão errou 32 bolas.

O amistoso deste domingo foi o segundo entre Brasil e Japão. Na quinta-feira, a seleção nacional perdeu para os asiáticos por 3 a 0. As partidas são preparatórias para a Liga das Nações, que começa no dia oito de junho, em Brasília.

No primeiro set, o bloqueio brasileiro trabalhou muito bem, a defesa foi essencial, principalmente em dois longos ralys, e o time venceu por 25/20. Já a segunda parcial foi dominada pelos japoneses, que conseguiu castigar a recepção brasileira com bons saques, e fechou 25/21.

No terceiro set, o Japão seguiu dominando o placar, mas sempre com o Brasil encostado. Um bloqueio de Flavio e um ataque de Lucarelli fizeram com que o Brasil empatasse, 21 a 21, mas o sistema defensivo japonês foi essencial para o time conseguisse fechar em 25/23.

No quarto set, com bloqueio de Isac, o Brasil abriu dois pontos, 10 a 8, com uma vantagem pela primeira vez desde o set inicial. Mas a defesa japonesa seguiu muito bem postada, salvando bolas complicadas, e os asiáticos assumiram a ponta do placar com 15 a 14. No fim da parcial, os saques de Rodriguinho e Adriano entraram e o Brasil fechou em 25/22.

No tie-break, o Japão manteve a tônica dos outros sets e saiu na frente logo de cara, 6 a 4, mas não conseguia abrir por conta de uma série de erros de saque. No bom saque de Alan, que culminou com contra-ataque brasileiro convertido por Rodriguinho, o jogo ficou 6 a 6. Na reta final, novamente o saque brasileiro entrou e o país conseguiu fechar em 15 a 13 em ataque de Alan.

Globo Esporte