Arsenal encaminha acordo com City e fica perto de Gabriel Jesus

O Arsenal encaminhou um acordo com o Manchester City e está perto de contratar Gabriel Jesus. A expectativa é que o atacante, de 25 anos, defina o seu destino até o fim da próxima semana. A oferta do time londrino gira em torno dos 58 milhões de euros (R$ 310 milhões), segundo o jornal The Times e a emissora Sky Sport, informação confirmada pelo ge.

As conversas ocorrem diariamente, e o negócio avançou após o Arsenal atingir o valor desejado pelo Manchester City. Os Gunners manifestaram interesse no brasileiro há dois meses e, desde então, são os favoritos a assinar com o ex-Palmeiras.

Gabriel Jesus tem mais um ano de contrato com o City, mas está decidido a deixar o clube. Ele cogitava uma transferência antes mesmo da chegada de Haaland. Chelsea e Tottenham também desejam contar com o brasileiro, mas no momento só avançariam em um acordo caso a negociação com o Arsenal não seja concluída.

Nos Gunners, ele chegaria como principal contratação da temporada, poderia atuar como centroavante e deve ter mais minutos, algo desejado pelo jogador antes da Copa do Mundo. A permanência na Premier League e a boa relação com o diretor Edu Gaspar e o técnico Mikel Arteta também são trunfos para o Arsenal, que não vai disputar a Liga dos Campeões em 2022/23. O treinador foi auxiliar de Guardiola no City e trabalhou com Gabriel Jesus no clube entre 2017 e 2019.

O Real Madrid também surgiu como opção, mas um entrave burocrático atrapalhou o negócio. Na Espanha, há o limite de inscrição de três atletas por clube com nacionalidades de países fora da União Europeia. No Real Madrid, Militão, Rodrygo e Vini Jr. cobrem esse espaço no momento. Vinicius está perto de obter o passaporte espanhol, mas não antes do fim do ano.

Gabriel fez 13 gols e 13 assistências em 41 jogos pelo Manchester City na temporada. Na Premier League, ele marcou oito gols e anotou oito assistências em 28 partidas. No total, Jesus tem 95 gols em 236 jogos pelos Cityzens.

Jesus conquistou 11 títulos com a camisa do City, onde está desde o início de 2017. São quatro taças da Premier League, quatro troféus da Copa da Liga, duas Supercopas da Inglaterra e uma Supercopa. Ele esteve em campo nos dois últimos amistosos da seleção brasileira e fez um gol na goleada por 5 a 1 contra a Coreia do Sul.

