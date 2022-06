Bayern de Munique anuncia a contratação de Mané

O atacante Sadio Mané é oficialmente jogador do Bayern de Munique. O clube bávaro anunciou nesta quarta-feira a contratação do senegalês, que decidiu deixar o Liverpool e já vinha indicando que pretendia rumar para a equipe alemã. O jogador de 30 anos assinou contrato até 2025.

- Conversamos muito e senti muito interesse nesse grande clube desde o começo. Então, para mim não houve dúvida. É a hora certa para este desafio. Quero alcançar muitas coisas com o clube, a nível europeu também - afirmou Mané ao site oficial do Bayern.

De acordo com diferentes veículos, o Bayern vai pagar 32 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) ao Liverpool pela transferência. O valor total da negociação pode chegar a 40 milhões de euros, com as variáveis. Mané tinha vínculo com o Liverpool até o final da próxima temporada, no meio do ano que vem.

- Sadio Mané é uma estrela mundial, que destaca o apelo do Bayern e vai aumentar a atratividade da Bundesliga no geral. Os torcedores vão ao estádio para ver estes jogadores - disse o presidente do Bayern, Herbert Hainer.

Depois de uma temporada de destaque, com vice-campeonatos na Champions e na Premier League, além de títulos na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga, Mané deixou claro que gostaria de deixar o Liverpool para viver uma nova experiência. O atacante senegalês estava no clube inglês desde a temporada 2016/17. Ele disputou 269 jogos oficiais e marcou 120 gols pelos Reds.

- É um grande momento, não adianta fingir o contrário. Um dos maiores jogadores de todos os tempos do Liverpool está saindo, e devemos reconhecer o quanto é significativo. Ele parte com nossa gratidão e amor, com seu status entre os grandes. E sai em um momento em que é um dos melhores jogadores do futebol mundial - disse Jürgen Klopp sobre a saída de Mané do Liverpool.

A Bundesliga será a terceira grande liga europeia que Mané disputará na carreira, iniciada profissionalmente no Metz, da França. Ele também passou pelo RB Salzburg, da Áustria, e pelo Southampton, da Inglaterra.

Globo Esporte