Jheniffer Conceição vai à final dos 50m peito e brasileiras batem recorde de finais

A brasileira Jheniffer Conceição está na final dos 50m peito do Campeonato Mundial de natação, que está sendo realizado em Budapeste, na Hungria. Ela completou a semifinal em 30s28, bateu o recorde sul-americano da prova e passou à final, que será disputada neste sábado (13h, com sportv), com a sexta melhor marca. Assim, as mulheres brasileiras já somam seis finais neste Mundial, recorde histórico para elas.

Além de Jheniffer, nos 50m peito, o Brasil disputou as finais dos 1500m livre (Bia Dizotti em sexto e Viviane Jungblut em sétimo, pela primeira vez duas mulheres do país competiram a mesma decisão), os 800m livre com Viviane em oitavo, além dos dois revezamentos (4x100m e 4x200m), que terminaram em sexto lugar.

- Estou me sentindo bem melhor, mais consciente. A gente analisou a prova de manhã (eliminatórias), fiz ajustes, melhorei agora a tarde e estou muito feliz com esse recorde sul-americano. Ainda dá para tirar mais ainda dessa prova, dá para melhorar o tempo. Uma raia, uma chance na final. Então vou tentar beliscar essa medalha - disse Jheniffer.

Na prova da Jheniffer, a italiana Benedetta Pilato passou com 29s83 na primeira posição, seguida da lituana Ruta Meilutytė (29s97) e da sul-africana Lara van Niekerk(27s99). É a primeira vez na história que o Brasil chega em uma final do nado peito feminino em um Campeonato Mundial.

Antes deste Mundial, o recorde de finais das mulheres brasileiras em um Mundial era de quatro, na competição de 2009, em Roma. Importante ressaltar que esse ano, além das seis finais citadas, o revezamento 4x100m livre misto (com dois homens e duas mulheres) também participou da decisão. O time nacional, com Gabriel Santos, Vinicius Assumpção, Stephanie Balduccini e Giovanna Diamante, ficou em sexto lugar, com recorde sul-americano.

A brasileira Lorrane Ferreira nadou a semifinal dos 50m livre e ficou em sétimo na sua série, com o tempo de 25s24, encerrando a competição em 15º lugar e fora da decisão, que será no sábado.

- Fiquei feliz por ter a chance de ir à semifinal, dei meu melhor, treinei para fazer melhor que isso, mas a natação é incerta. Fica a lição que é possível, os tempos não são absurdos, sou capaz de brigar para ser finalistas nas próximas competições - disse.

Nos 50m costas, Guilherme Basseto completou a prova em 24s85, melhor tempo da carreira, e ficou em décimo na classificação geral, muito perto da vaga na decisão.

VITÓRIA DE KATIE LEDECKI

A americana Katie Ledecki se tornou, nesta sexta-feira, pentacampeã dos 800m livre com o tempo de 8m08s04, levando a 19ª medalha de ouro da carreira em Campeonatos Mundiais, com o quinto melhor tempo da história da prova. Ela não perde essa prova desde 2010, ou seja, 12 anos. Ela venceu as Olimpíadas de 2012, em Londres, 2016, no Rio de Janeiro, e Tóquio, no ano passado.

