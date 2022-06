Gabriel Araújo vence 200m livre e conquista segundo ouro no Mundial de Natação Paralímpica

Gabriel Araújo ganhou mais um ouro no Mundial de Natação Paralímpica. Depois de vencer os 100m costas, o mineiro ficou com a primeira colocação nos 200m livre nesta quarta-feira, na competição disputada em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal.

Gabrielzinho liderou a prova com folga, de ponta a ponta, e bateu o recorde do Mundial e sul-americano, com o tempo de 3m59s06. Alberto Abarza Dias, do Chile (4m13s32) e Kamil Otowski, da Polônia (4m38s19), fecharam o pódio.

Gabriel (sem clube), que foi ouro nas Paralimpíadas de Tóquio, nos 200m livre e 50m costas, e prata nos 100m costas, volta à piscina nesta quinta-feira, quando vai nadar os 50m costas. Além do lugar mais alto no pódio nos 100m costas e nos 200m livre, ele disputou os 50m peito e parou nas eliminatórias.

Globo Esporte