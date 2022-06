Borussia Dortmund faz proposta para tirar Haller do Ajax, diz imprensa holandesa

(Foto: Getty Images)





O Borussia Dortmund fez uma oferta ao Ajax no valor de 33 milhões de euros (R$ 177 milhões), mais bônus de produtividade, para contratar o atacante marfinense Sébastian Haller, segundo reportagem do jornal holandês "De Telegraaf".

Haller, de 27 anos, foi o terceiro artilheiro da última Liga dos Campeões da Uefa, com 11 gols marcados, mesmo tendo parado ainda nas oitavas de final, quando o Ajax foi eliminado pelo Benfica. Ele se destacou na fase de grupos, quando fez dez gols, se tornando o primeiro jogador a alcançar a marca nesta etapa da competição.

Haller nasceu na França e foi jogador das seleções de base do país mas adotou profissionalmente a seleção da Costa do Marfim. Em 2021, o Ajax pagou 22,5 milhões de euros para tirar o atacante do West Ham.

Em duas temporadas, foi bicampeão holandês (2020/21 e 2021/22) e campeão da Copa da Holanda (2020/21). Depois de um começo discreto, com apenas 11 gols no Holandês 2020/21, Haller desabrochou na última temporada, sendo o artilheiro isolado da competição, com 21 gols.

Globo Esporte