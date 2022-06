Djokovic avança em Wimbledon e garante 1813 dias sem perder no torneio

Novak Djokovic venceu Thanasi Kokkinakis por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/3 e 6/2, e garantiu vaga na terceira fase da edição 2022 de Wimbledon. Com isso, o sérvio completará 1813 dias sem perder na competição britânica.

A última vez que Novak não deixou a grama sagrada do All England Club com a vitória foi nas quartas de final da edição de 2017, quando foi obrigado a desistir por lesão contra o tcheco Tomás Berdych. Desde então, foi campeão nas três edições que aconteceram (em 2020 não houve disputa por conta da pandemia).

- Estou muito feliz. Muito obrigado a todos pelo apoio aos dois jogadores. Estou muito feliz com meu desempenho. Pelo meu lado, uma performance de alta qualidade.

"Você não pensa em número quando começa a jogar tênis. 99% das crianças que começam a jogar tem sonhos, acho que essa é a coisa mais importante. Eu lembro de quando era criança e o porquê comecei a jogar esse esporte", completou o sérvio.

Djokovic encara na terceira rodada o compatriota Miomir Kecmanovic (atual número 30 do ranking da ATP), que venceu o chileno Alejandro Tabilo na segunda rodada por 3 sets a 1, parciais de 7/6, 7/6, 3/6 e 6/3.

O jogo

Kokkinakis começou a partida em ritmo lento. Tirando o primeiro ponto do jogo, que conquistou no saque de Djokovic, o australiano já começou cometendo muitos erros, vendo a corda da raquete arrebentar e sacando muito mal.

O resultado? Djokovic já abriu o set com uma quebra fazendo 3/0. A vantagem se ampliou no sexto game. O número 3 do mundo conseguiu forçar um triplo break, viu o rival salvar os três, mas no empate garantiu mais um game para abrir 5/1 e fechar o primeiro set na sequência.

Thanasi sacou melhor no primeiro game do segundo set e deu um pouco mais de trabalho para o rival, mas não no terceiro. Com dificuldade de colocar o primeiro serviço na quadra, o australiano sofreu com as devoluções de Djoko no segundo, um dos melhores fundamentos do sérvio, e cedeu vantagem na segunda etapa.

Novak Djokovic chegou a ter quatro set points durante o serviço do australiano, mas ele se salvou com dois aces e obrigou o rival a sacar para o segundo set na sequência com apenas uma quebra de vantagem. Exatamente o que ele fez, garantindo também o segundo período.

Nole abriu o terceiro set disposto a não dar oportunidade de reação para o adversário. Com uma quebra logo no primeiro game, abriu vantagem, consolidada no quinto com nova vitória no serviço de Thanasi Kokkinakis.

Globo Esporte