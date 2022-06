Ex-Inter e Fluminense, Odair Hellmann rescinde contrato com o Al Wasl, dos Emirados Árabes

Odair Hellmann não é mais técnico do Al Wasl, dos Emirados Árabes. Neste segunda-feira, o técnico de 45 anos e o clube árabe entraram em acordo e rescindiram amigavelmente o contrato, que ria até junho de 2023. Com isso, o treinador, ex-Inter e Fluminense, fica livre no mercado após uma temporada e meia no Oriente Médio.

Odair chegou ao Al Wasl em dezembro de 2020 e comandou a equipe em 59 partidas, com 48% de aproveitamento (foram 22 vitórias, 19 empates e 18 derrotas). Sob o comando do treinador, o time terminou em sexto lugar no campeonato nacional e chegou às semifinais da Copa do Presidente. Em seu perfil nas redes sociais, o clube se despediu e agradeceu ao comandante:

- Obrigado por tudo que você deu à equipe, e boa sorte sempre 🙏.

Natural de Santa Catarina, Odair começou a carreira como técnico profissional no Inter no fim de 2017 após trabalhar nas categorias de base do clube gaúcho. Em 2020, ele comandou o Fluminense e saiu em dezembro, quando recebeu uma proposta considerada irrecusável financeiramente. Em comunicado à imprensa, o técnico também se manifestou:

- Completo mais este ciclo profissional extremamente gratificado pela oportunidade de, como treinador brasileiro, desempenhar minha atividade do outro lado do mundo. Dubai e os Emirados receberam a mim, minha família e meus colegas de trabalho de braços abertos, conquistando nossos corações e mentes desde dezembro de 2020, quando aqui chegamos. Ao longo deste um ano e meio, em um novo trabalho de longo prazo, a cidade e o país permitiram que introduzíssemos conceitos, ideias e projetos de jogo para o desenvolvimento da equipe técnica e do futebol local, engrandecendo nosso desafio.

- Com muita responsabilidade e orgulho, dirigi o Al Wasl nas temporadas 20/21 e 21/22, quando o time alcançou seu melhor retrospecto das últimas quatro ligas nacionais, além da semifinal da Copa do Presidente. Agradeço imensamente o suporte e a estrutura do Comitê Gestor diretivo e da comunidade árabe, bem como o empenho e comprometimento do corpo técnico e grupo de atletas que compartilharam deste período. Aos adeptos de coração amarelo, sorte e sucesso ao #Emperor nas missões a seguir. Foi um prazer ter estado com vocês.

