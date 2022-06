Lightning devolve goleada contra o Avalanche e respira na Stanley Cup

Em dois dias, o Tampa Bay Lightning (1-2) mudou seu jogo da água para o vinho. Nesta segunda-feira (20), na primeira partida da Stanley Cup diante do seu torcedor, na Amalie Arena, os atuais bicampeões tiveram uma atuação de gala no ataque e golearam o Colorado Avalanche (2-1) por 6 a 2 diminuindo a série para 2 a 1.

No Lightning, Andrei Vasilevskiy depois do tenebroso jogo 2, voltou a jogar seu melhor hockey com grande atuação: 37 defesas, dois gols sofridos e 94,9% de aproveitamento nas defesas. Anthony Cirelli, Corey Perry, Nick Paul, Ondrej Palat e Pat Marron foram os autores dos gols do passeio na Florida.

Por Colorado, Darcy Kuemper teve uma noite como Vasilevskiy no último confronto. Foram cinco gols sofridos e apenas 17 defesas, com aproveitamento de 77,3% em 31 minutos no gelo. Pavel Francouz entrou em seu lugar, mas não conseguiu fechar a porteira e levou mais um gol e fez nove defesas com aproveitamento de 90%. Gabriel Landeskog foi o responsável pelos dois gols da equipe visitante no confronto.

O jogo

O Lightning começou bem o jogo forçando hits e anulando o alto volume ofensivo de Colorado com três chutes contra a meta de Kuemper. Entretanto, o Avalanche logo em sua primeira oportunidade por muito pouco não abriu o placar. Cale Makar da blue line mandou um wrist shot, Vasilevskiy desviou, o puck sobrou para J.T. Compher, mas o goleiro de Tampa de forma brilhante fez a defesa com pés.

Colorado igualou os disparos no gelo e estufou a rede pela primeira vez na noite com Valeri Nichushkin com disparo da slot. Porém, John Cooper desafiou a chamada de gelo por offside e saiu bem sucedido, gol anulado.

O Avalanche manteve a pressão e no power play saiu o primeiro gol com Gabriel Landskog. O atacante aproveitou rebote no chute cruzado de Mikko Rantanen no crease para colocar os visitantes à frente, 1 a 0. Precisando do resultado para impedir um 3 x 0 na série, Tampa Bay criou três chances perigosas em sequência e conquistou o empate no ótimo contra-ataque puxado por Anthony Cirelli.

O center carregou o disco desde a zona defensiva e, na hora de definir, perdeu o controle do puck ao puxar para a parte interna do stick para batida de backhand, e acabou enganando Kuemper, 1 a 1. O empate deu um gás para os atuais bicampeões. Sendo assim, em poucos minutos veio a virada na linda jogada desenhada pela primeira linha. Após giveaway na zona neutra, Ondrej Palat controlando o disco deixou de lado para Steve Stamkos que devolveu para seu companheiro no canto do gol, 2 a 1.

O segundo período mal havia começado e Tampa Bay ampliou a vantagem. Na falha, para afastar o disco de Josh Manson, o puck ficou servido para Ross Colton que tocou na slot para Nick Paul bater no canto esquerdo do gol de Colorado, 3 a 1. O Avalanche conseguiu dar uma resposta ao rápido gol sofrido no power play novamente com sua primeira linha. Com trabalho de paciência no ataque, a equipe de Denver girou o disco de um lado para o outro até Cale Makar servir Landskog e disparar no alto do gol de Vasilevskiy, 3 a 2.

A rede voltou a balançar pela terceira vez no período, segunda para o Lightning com Steven Stamkos. O capitão da equipe da Florida recebeu o disco completamente livre na slot de Kucherov deu tempo de dominar, girar e finalizar com força no ângulo direito do gol de Kuemper, 4 a 2. Tampa Bay na metade final do período ainda anotou dois gols. O primeiro com Pat Maroon de backhand, no alto do gol com assistência de Kucherov, 5 a 2.

Após o quinto gol, Darcy Kuemper saiu da partida e deu lugar para Pavel Francouz, que não conseguiu fechar a porteira. Isso porque, no power play, Corey Perry aproveitando desvio de Palat em disparo de longa distância de Victor Hedman anotou o sexto para o Lightning na noite, 6 a 2.

Colorado aumentou o número de disparos no começo do último período para tentar diminuir o prejuízo. Só que Andrei Vasilevskiy em ‘modo robô’ fechou a casinha impedindo todas as chances criadas pelos visitantes. A partida deu uma esquentada com entradas mais duras dos jogadores de Avalanche gerando algumas confusões e power plays para Tampa. O Lightning pôde até anotar anotar o sétimo, mas a equipe de Tampa Bay resolveu administrar mais o relógio e pouco criou preocupações para Francouz. Antes do fim do jogo, depois de algumas faíscas de briga Logan O’Connor e Ross Colton foram para as vias de fato para o delírio dos presentes na Amalie Arena.

As duas equipes retornarão à Amalie Arena na próxima quarta-feira (22), às 21h (horário de Brasília), para o jogo 5. O Lightning vai em busca do empate e Colorado pelo roubo do mando de gelo para tentar fechar a série em casa diante de sua torcida na sexta-feira (24).

The Playoffs