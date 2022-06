Bia Haddad Maia avança à semifinal em Eastbourne por W.O

(Foto: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)





Beatriz Haddad Maia garantiu vaga na semifinal do WTA 500 de Eastbourne sem nem mesmo precisar entrar em quadra. A ucraniana Lesia Tsurenko desistiu do duelo de quartas de final e garantiu a brasileira na semi contra a tcheca Petra Kvitova, que acontece nesta sexta-feira.

O duelo contra Kvitova será a revanche entre as duas após apenas uma semana. As duas se enfrentaram na segunda fase do WTA 250 de Birmingham, com vitória da brasileira por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/2.

Petra tem em seu currículo dois títulos de Wimbledon, em 2011 e 2014, e já chegou a ser 2ª colocada do ranking mundial. Nas quartas, venceu a britânica Harriet Dart (número 103 do ranking) por 2 sets a 0. Aos 32 anos, ocupa a 31ª posição do ranking mundial, duas atrás de Bia.

Na outra semifinal, duelam a letã Jelena Ostapenko (atual 14ª da lista mundial), que passou pela ucraniana Anhelina Kalinina nas quartas, e a italiana Camila Giorgi (#26 do mundo), que eliminou Viktoriya Tomova.

A vaga na semifinal garante também a melhor posição de uma tenista brasileira na era aberta do tênis. A marca anterior era dela mesma, empatada com Maria Esther Bueno, a 29ª. A pontuação da semi coloca Bia ao menos em 28ª. Se for campeã, pode colar no top 20 com os 480 pontos que somará.

Globo Esporte