Nadal revela que jogou Roland Garros com o pé anestesiado

Rafael Nadal fez história mais uma vez em Roland Garros ao bater Casper Ruud na decisão e conquistar o 14º título da carreira em Paris. Mas o feito foi em condições inacreditáveis. Após o jogo, o espanhol revelou, em entrevista ao Eurosport, que jogou o torneio com o pé anestesiado por conta das dores causadas pela Síndrome de Müller-Weiss.

"Não tenho nenhuma sensação no meu pé. Tomei uma injeção no nervo, então o pé está dormente", disse o tenista.

Segundo ele, não há como continuar no tênis do jeito que as coisas estão no momento e "a vida cotidiana tem sido muito difícil". Ao longo das últimas semanas, Nadal falou diversas vezes sobre o problema com o qual ele convive ao longo de toda a carreira, mas que vem se agravando nos últimos anos.

Antes da decisão, o espanhol disse que abriria mão do título em Paris se pudesse "ter um pé novo". Perguntado sobre a quantidade de injeções que tomou durante as duas semanas de Roland Garros para poder jogar, o tenista se limitou a dizer que "é melhor vocês não quererem saber".

Com o triunfo, Nadal chegou a 22 grand slam na carreira, ampliando o recorde que já detinha de taças desta categoria no tênis masculino. Contando as mulheres, a recordista é Margaret Court com 24 taça. Contando apenas a era aberta, Serena Williams, com 23.

Globo Esporte