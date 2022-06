Lanús anuncia transferência de atacante López para o Palmeiras

(Foto: Lanús / Divulgação)





O Lanús, da Argentina, anunciou nesta quinta-feira a transferência do atacante José Manuel López ao Palmeiras.

O Verdão ainda não formalizou a contratação do argentino de 21 anos, mas ele já era um nome dado como certo no clube nos últimos dias. Havia a expectativa de anunciá-lo nesta semana.

O Lanús informou que mantém 30% dos direitos econômicos do jogador. No comunicado, o clube trata o atacante como "uma das grandes promessas do futebol argentino" e "um goleador notável".

O jovem promissor vinha sendo acompanhado pela diretoria palmeirense desde o início da temporada, mas as negociações com o clube argentino foram intensificadas nas últimas semanas.

A chegada de um camisa 9 era algo pedido pela comissão técnica de Abel Ferreira desde a temporada passada. Com 1,88m, Lopez tem boa presença de área, mas também é avaliado com boa técnica para jogar em outras funções, mais recuado ou pelo lado.

Pelo Lanús, o atacante se destacou na temporada passada quando marcou 14 gols em 37 partidas, de acordo com estatísticas do site "ogol". Em 2022, ele tem sete gols em 19 jogos e vinha sendo titular, completando o ataque com Sand.

Antes de Lopez, o Verdão já havia anunciado a chegada de Miguel Merentiel, uruguaio ex-Defensa y Justicia que está participando dos treinamentos na Academia de Futebol.

Os dois reforços, porém, só poderão ser utilizados por Abel Ferreira depois do dia 18 de julho, data da abertura da janela de transferências no Brasil. Por isso, a dupla não poderá ser utilizada nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Globo Esporte