Ronaldo altera escudo do Valladolid recebe crítica de torcedores; veja

Após anúncio de Ronaldo, feito em abril, o Valladolid concretizou nesta segunda-feira, aniversário de 94 anos da instituição, a mudança de seu escudo. O clube, que tem Fenômeno como proprietário, utilizava o mesmo emblema desde 1998.

O novo escudo tem um design muito mais minimalista que o anterior e foi apresentado como uma evolução, "reflexo de uma nova era para o clube", apesar de ser muito semelhante ao primeiro brasão do clube, criado em 1928.

Após o anúncio da alteração, feito por Ronaldo há cerca de dois meses, a torcida do Valladolid já havia se mostrado contrária à decisão. Na festa do acesso de volta à primeira divisão do Campeonato Espanhol, faixas e gritos com os dizeres "o escudo não se toca" foram expostos.

Com a concretização da mudança, os seguidores do clube não perdoaram nas redes sociais. O Twitter oficial do Valladolid, que fez um anúncio com uma sequência de vídeos explicando a pesquisa histórica feita para a criação do novo escudo, recebeu uma série de mensagens de reprovação.

Sobrou até para Ronaldo, que teve seu porte físico exposto em um meme comparando o primeiro escudo do clube, mais fino, com a versão atual, mais grossa. Veja abaixo algumas postagens.

Globo Esporte