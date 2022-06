Ídolo do PSG, Raí terá participação em ações do Paris FC

Raí está de volta a Paris. Para atuar no futebol. E não é no PSG. Ídolo do time atual de Messi, Neymar e Mbappé, o brasileiro vai participar ativamente do futuro do Paris FC, o clube menos famoso da capital francesa. A empresa da qual ele é sócio, Sport Bridges Venture (SBV), adquiriu 9% das ações da equipe, que está na Segunda Divisão.

Em 2020, o governo do Bahrein comprou 20% da fatia do Paris FC, que esteve perto de subir à Ligue1 na última temporada, mas caiu nos playoffs do acesso. Ao jornal L’Equipe, Raí garantiu que sua participação ativa no clube não vai mudar o vínculo que tem com o Paris Saint-Germain.

– Não muda minha relação com o PSG, nem meu amor por ele, nem minha história com ele. Eu sempre farei parte da história dele e ele sempre fará parte da minha. Nosso relacionamento continua e continuará forte. Acho que serei bem recebido se for ao Parque (dos Príncipes) ou se voltar a ver amigos do PSG – comentou Raí.

O ex-jogador, de 57 anos, é figura frequente em eventos do PSG e até atua como embaixador em algumas ocasiões, com em uma inauguração de uma academia do clube em Ruanda, em novembro do ano passado (veja abaixo).

Agora, segundo o presidente do Paris FC, Pierre Ferracci, o ídolo brasileiro exercerá tal função no outro time da capital. Segundo o dirigente, ele vislumbra até uma parceria com times brasileiros.

– Ele vai nos ajudar como embaixador a ampliar nosso círculo de parceiros e também vai ter um impacto social. As ações de responsabilidade social corporativa estão cada vez mais presentes no futebol e devem abrir as portas do Brasil para nós – disse Ferracci, ao L’Equipe.

Raí atuou no PSG entre 1993 e 1998 e conquistou seis títulos. Ídolo também do São Paulo, o ex-meia atuou como executivo de futebol no Tricolor entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2021, seu último cargo ligado a um clube.

