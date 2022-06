Paulinho planeja não renovar com Bayer Leverkusen em último ano de contrato

O futuro de Paulinho não está totalmente definido, mas há uma certeza no horizonte: passa longe do Bayer Leverkusen. O atacante brasileiro entrará em seu último ano de contrato com o clube alemão e planeja não renovar o vínculo, que se encerra em junho de 2023.

Em entrevista ao programa Bem, Amigos! na última segunda-feira, Paulinho já havia dado sinais de que uma renovação estava distante ao relatar que não há conversas em andamento para negociar um novo vínculo.

- A realidade é que fiz um contrato de cinco anos, estou finalizando o quarto. A princípio não tem renovação, mas temos que analisar as questões mais burocráticas. Já me perguntaram muitas vezes, estou aberto ao que for o melhor para mim. Tenho muito a crescer, a evoluir, futebol brasileiro e europeu são mercados muitos bons - disse Paulinho.

Paulinho fala sobre seu futuro no Bayer Leverkusen e diz não haver conversas de renovação de contrato no momento

O ge apurou que o atacante não tem interesse em renovar o contrato. Isso, porém, torna difícil definir seu futuro a curto prazo. O entendimento de seu staff é de que o Bayer Leverkusen dificultaria uma negociação na janela de transferências que se abrirá em julho, mesmo correndo o risco de perder o jogador de graça.

Paulinho poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro de 2023. O cenário de cumprir o último ano de contrato, mesmo com uma perspectiva de menores chances, não é visto como um problema.

Paulinho foi comprado pelo Bayer Leverkusen em 2018. Na época, o clube alemão pagou 18,5 milhões de euros ao Vasco para ficar com o atacante. O clube carioca manteve 10% de uma eventual futura venda.

Globo Esporte