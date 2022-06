João Rock terá Mineirinho e única rampa Half pipe móvel do Brasil

(Foto: Deborah Evelyn)





O rock nacional e suas vertentes dominam os palcos do Festival João Rock. Entre as atrações paralelas, outra paixão nacional crescente se destaca: o skate. O hexacampeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho, e sua equipe marcam presença no evento, que acontece em 11 de junho, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto.

A apresentação dos skatistas ocorre na área de ativação da Red Bull, que receberá a única rampa Half Pipe móvel do país, com 4,20 metros de altura, 15m de largura e 17m de comprimento, garantindo a adrenalina no Festival. A estrutura é do próprio Sandro Dias, um dos mais importantes nomes do esporte no Brasil.

"Estou muito feliz de voltar ao Festival depois da pandemia. Acredito que todo o mundo estará bem empolgado e a gente também não via a hora de ver a volta do João Rock", diz Mineirinho, que se apresentou em seis edições do evento.

"O rock nacional tem forte ligação com o skate e temos aqui mais uma oportunidade de propagar e valorizar este esporte que sempre teve espaço no João Rock e vem crescendo em popularidade e talentos no país", diz Marcelo Rocci, um dos organizadores.

Além de Mineirinho, outros skatistas convidados do atleta estarão no local fazendo manobras radicais.

"A proposta do João Rock é de um 'mundo de paz e diversão'. A música, o esporte, a cultura, se completam e trazem essa mensagem e esse clima que queremos que nosso público sinta. Em todas as áreas trazemos atrações que ressaltam o mundo de paz e diversão do Festival", afirma o organizador Luit Marques.

MINI RAMP E MAIS AÇÕES

O Festival João Rock ainda conta com outra pista de skate: uma Mini Ramp, que terá um metro de altura, 5 metros de largura e 9 metros de comprimento. Ela estará no espaço da Loja Ophicina onde os skatistas, que estiverem no evento e também convidados do festival, poderão fazer manobras. Na loja também será possível fazer fotos em instalações instagramáveis, incluindo um local que simula uma banda com instrumentos. Além disso, um artista fazendo grafite e um estúdio de flash tatoo estão entre as atrações da Ophicina.

PROGRAMAÇÃO JOÃO ROCK

Com ingressos esgotados, as atrações confirmadas do Palco João Rock são Pitty e Nando Reis - em um show especial chamado "Pitty e Nando", Baiana System, Djonga, Humberto Gessinger, Titãs, Natiruts, CPM 22 e juntos Emicida, Criolo e Céu, também em um show especial criado exclusivamente para o festival.

O Palco Brasil, que tradicionalmente homenageia regiões e movimentos musicais brasileiros, terá como tema o Rio de Janeiro com Erasmo Carlos, Gabriel o Pensador, Braza, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp.

No Palco Fortalecendo a Cena tocam: Poesia Acústica, o casal rapper Cynthia Luz e Froid, Lagum, Matuê, Coruja BC1 e Rashid que recebe Drik Barbosa e Lellê também em encontro especial para o público do João Rock.