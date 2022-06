Manchester United não renova com Juan Mata e aumenta barca de jogadores dispensados

(Foto: Getty Images)





O Manchester United anunciou nesta quinta-feira que não vai renovar o contrato com o meio-campista Juan Mata, de 34 anos. O espanhol, que tinha vínculo com o clube inglês até 30 de junho, também se despediu nas redes sociais. Ele terminou a temporada 2021/22 com apenas 12 jogos e nenhum gol marcado.

— Daqui, do meu do campo de Old Trafford, à noite. Sozinho. Parece um sonho, na verdade. Agradeço a todo o apoio ao longo dos anos, especialmente nos momentos difíceis que vivemos juntos. Nunca esquecerei vocês, muito obrigado. Do fundo do meu coração — declarou Mata, num vídeo compartilhado pelo United.

Juan Mata chegou no Manchester United em janeiro de 2014, vindo do Chelsea. Sua contratação naquela época custou mais de £ 37 milhões, recorde para o clube até então.

Ao longo de mais de oito anos, ele disputou 285 jogos e marcou 51 gols. Ele conquistou quatro títulos pelo Manchester United: uma Copa da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra e uma Liga Europa. Sua última partida foi na despedida do United na temporada, no dia 22 de maio deste ano, contra o Crystal Palace.

Mata é mais um jogador a deixar o clube ao final da temporada 2021/22. Na quarta-feira, foram confirmadas as saídas de Paul Pogba e Jesse Lingard. O mesmo aconteceu com Nemanja Matic e Edinson Cavani, na semana passada.

