Franca vence o Flamengo e é campeão do NBB pela primeira vez

(Foto: Marcos Limonti/Sesi Franca)





Após 14 edições, o NBB finalmente é do Franca Basquete. Na noite desta quinta-feira, no Pedrocão lotado com cerca de 4 mil torcedores, o time paulista desbancou o Flamengo, atual bicampeão, para ficar com a taça. E não foi um placar qualquer, com 80 a 65, os francanos dominaram o jogo 4 do início ao fim e fecharam a série final em 3 a 1 para conquistar o primeiro título do Novo Basquete Brasil.

Maior campeão brasileiro na era pré-NBB, com 11 títulos - o último em 1999 -, o Franca ainda não tinha vencido a competição que se transformou na principal do país. Bateu na trave duas vezes, em 2011, quando perdeu para o Brasília, e em 2019, derrotado justamente pelo Flamengo, agora superado na temporada 2021/2022. A espera de 23 anos terminou.

O destaque da decisão foi o ala-pivô e capitão do Franca, Lucas Dias, com direito a duplo-duplo: 19 pontos e 14 rebotes. Ele foi eleito pela organização do NBB como MVP das finais. O ala argentino Santiago Scala e o jovem ala-pivô Márcio contribuíram com 14 pontos cada. Pelo Flamengo, o ala-pivô Rafael Mineiro fez 24 pontos e foi o cestinha da partida.

Com o fim do NBB, fecha-se também a temporada do basquete brasileiro, com o Franca no lugar mais alto do pódio no principal campeonato do país, mas também com os títulos internacionais do Flamengo, no Mundial da Fiba, e do São Paulo na Champions League Americas. Na Copa Super 8, o Minas foi o campeão. Na divisão de acesso, o São José-SP foi o campeão brasileiro da CBB e ganhou vaga na próxima temporada do NBB.

Começo arrasador

O Franca foi arrasador no primeiro período e impôs 20 pontos de diferença ao Flamengo, que teve volume ofensivo, mas um aproveitamento pífio, de apenas 16% nos arremessos. Já os donos da casa foram letais na bola de três, com seis acertos em dez tentados, e 53,8% nos chutes de dois. Além disso, o time paulista dominou o garrafão, com 15 rebotes contra 8 do Rubro-Negro. Essa junção ficou demonstrada no placar ao término do período: 28 a 8.

No ritmo

O Fla melhorou na segunda etapa, mas o Franca manteve seu ritmo e controlou a vantagem. Com o prejuízo no marcador, o Rubro-Negro teria que acertar suas bolas de três, mas apenas duas de nove caíram na cesta francana. O time da casa continuou forte no ataque e ainda inflamou a torcida em uma linda cravada do ala-pivô Márcio após rebote. No fim do quarto, quando a equipe carioca esboçou uma reação, Lucas Dias comandou o contragolpe dos paulistas com quatro pontos em sequência e uma liderança de 49 a 26 no intervalo.

Fla tenta

Com o controle do placar, Lucas Mariano, principal cestinha do NBB, ficou praticamente todo o terceiro período como espectador no banco de reservas, enquanto via o jovem Márcio, de 19 anos, marcar dez pontos e comandar Franca no quarto, que também foi marcado por faltas técnicas e um endurecimento do Flamengo, que viu um grande esforço do pivô Mineiro em manter o time carioca com chances na partida. A vitória na etapa foi rubro-negra, 21 a 19, mas a vantagem geral ainda era francana: 68 a 47.

Tudo sob controle

O último quarto mostrou que o primeiro período foi decisivo no jogo pela vantagem construída pelos donos da casa. O Rubro-Negro foi melhor na reta final, fez 18 pontos, enquanto somente Lucas Dias e Georginho dividiram os 12 pontos pelo Franca, mas no fim, valeu o placar de 80 a 65 ao time paulista, que voltou a celebrar um título nacional após 23 anos - e o NBB pela primeira vez.

Globo Esporte