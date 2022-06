Fora do PSG, Leonardo revela sondagem para ser diretor do Valencia

Após deixar o Paris Saint-Germain, Leonardo pode assumir o cargo de diretor de outro clube na Europa. O brasileiro afirmou ao jornal "L'Equipe" que foi procurado pelo Valencia.

- Não há nada concreto. Falamos um pouco sim, mas nada mais. O fato de que as pessoas estejam falando de mim me deixa feliz. O Valencia é outro clube no qual joguei. Fui treinador no PSG e no Milan, dois clubes onde joguei. Ter jogado em um clube é algo positivo - disse Leonardo.

No Valencia, Leonardo voltaria a trabalhar com Gattuso. Anunciado como novo técnico do clube, o ex-volante italiano comandou o Milan no período em que o brasileiro foi dirigente. Ambos deixaram juntos o time rossonero, ao fim da temporada 2018/2019.

Leonardo atuou no Valencia entre 1991 e 1993, em sua primeira experiência como jogador na Europa. Ele marcou sete gols em 70 jogos pela equipe espanhola.

Globo Esporte