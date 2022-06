Rio Open confirma presença de Carlos Alcaraz para 2023

O atual campeão do Rio Open Carlos Alcaraz está confirmado na disputa da chave principal do torneio em 2023. O espanhol de 19 anos disputará o torneio pela terceira vez na carreira e criou uma relação íntima da carreira com o ATP carioca.

O jovem de 19 anos e grande sensação do circuito é o primeiro jogador já garantido no torneio carioca, que acontecerá entre os dias 18 a 26 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

- O Alcaraz faz parte da história do Rio Open e a gente da dele. É uma satisfação enorme já poder contar com ele para 2023, um tenista que a gente viu jogar em um ATP pela primeira vez aqui, ganhar o primeiro ATP 500 no Rio e dali em diante não parou mais, se tornou um top 10 consolidado, e principalmente o grande nome do circuito e do esporte, com um carisma ímpar atraindo toda uma nova geração para o tênis - disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Foi na quadra Guga Kuerten que Carlitos conquistou a primeira vitória de nível profissional ao vencer o compatriota Albert Ramos-Vinolas na primeira rodada por 2 sets a 1, 7/6, 4/6 e 7/6, na época aos 16 anos.

Lá também conquistou o primeiro troféu de nível ATP 500, em 2022, vencendo Diego Schwartzman na decisão, e se tornou o mais jovem jogador e conquistar um troféu desse patamar na carreira. Depois da conquista no Rio, Alcaraz mudou de patamar na carreira.

Foi campeão dos Masters 1000 de Miami e de Madri, além do ATP 500 de Barcelona, isso depois de chegar na semifinal em Indian Wells, em que perdeu para Rafael Nadal, uma semana depois da competição no Brasil.

As conquistas colocaram os holofotes sobre o jovem espanhol em Roland Garros, primeira grande chance de conquistar um grand slam depois da ascensão meteórica. Apesar de não ser o piso favorito, Carlos chega até às quartas de final, perdendo para Alexander Zverev.

A partir do dia 27 de junho, Carlos Alcaraz tentará novamente o primeiro título de grand slam da carreira, mas dessa vez na grama de Wimbledon, piso em que não tem um grande histórico como profissional.

