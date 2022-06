José Mourinho é cotado para ser o novo técnico do PSG, diz rádio

(Foto: Bernadett Szabo/Reuters)





Em alta novamente no futebol mundial após levar a Roma ao título da Liga Conferência, José Mourinho estaria na mira do PSG para ser o novo técnico do clube francês. Pelo menos é o que garante a conceituada rádio inglesa talkSPORT. O jornal britânico Telegraph também noticiou o interesse.

Segundo fontes dos dois veículos de imprensa, o currículo vencedor do treinador português de 59 anos seria um dos fatores que empolgam os dirigentes do PSG, que pensam em alguém para o lugar de Mauricio Pochettino. O treinador argentino ainda tem um ano de contrato, mas as péssimas performances do time de Neymar, Messi, Mbappé e companhia na última temporada podem fazer que tal compromisso seja interrompido.

Caso a negociação se confirme, será a segunda vez que Mourinho substituirá Pochettino nos últimos anos, depois que a mesma mudança ocorreu no Tottenham em 2019. Vale ressaltar que Luis Campos, compatriota de Mourinho, foi anunciado como novo diretor de futebol do PSG no lugar do brasileiro Leonardo.

Após o título da Liga Conferência, o 26º de sua carreira, Mourinho disse que “apesar de possíveis rumores que poderiam surgir, ele gostaria de seguir na Roma”. O Special One tem contrato com o time da capital italiana até 2024.

Veja a lista de títulos da carreira de Mourinho:





PORTO

Champions: 2003/04

Copa da Uefa: 2002/03

Português: 2002/03 e 2003/04

Taça de Portugal: 2002/03

Supercopa: 2003





CHELSEA

Premier League: 2004/05, 2005/06 e 2014/15

Copa da Inglaterra: 2006/07

Copa da Liga Inglesa: 2004/05, 2006/07 e 2014/15

Supercopa: 2005





INTER DE MILÃO

Champions: 2009/10

Italiano: 2008/09 e 2009/10

Copa da Itália: 2009/10

Supercopa: 2009





REAL MADRID

Espanhol: 2011/12

Copa do Rei: 2010/11

Supercopa: 2012





MANCHESTER UNITED

Liga Europa: 2016/17

Copa da Liga: 2016/17

Supercopa: 2016





ROMA

Liga Conferência: 2021/22





Globo Esporte