Fernandinho chega em Curitiba e assina contrato com Athletico até 2024

Fernandinho, 36 anos, chegou em Curitiba na tarde deste domingo em um voo particular para assinar com o Athletico. O vínculo com o Furacão será até o final de 2024.

Ele tem contrato com o Machester City até 30 de junho e vai realizar exames médicos na próxima semana. A chegada estava prevista para esta segunda-feira, mas o volante antecipou para o final de semana.

O presidente Mauro Celso Petraglia foi quem conduziu as negociações diretamente com Fernandinho desde o início de maio. Ele estará à disposição para jogar pelo Furacão a partir de 18 de julho, quando reabre a janela de transferência.

Fernandinho vai ficar hospedado no apartamento dele em Curitiba e se reúne com a diretoria do Athletico nos próximos dias. O ge antecipou a notícia de que o destino do atleta seria a Arena da Baixada ainda no começo de maio, quando as conversas entre o jogador e o presidente do Athletico, Mauro Celso Petraglia começaram.

Fernandinho recusou propostas de outros clubes do futebol brasileiro e também de clubes do Oriente Médio. Ele sempre demonstrou muita vontade em estar novamente em Curitiba.

O Athletico tem interesse em seguir o trabalho com Fernandinho para o futuro, quando ele sentir ser o momento de encerrar a carreira, seguir no clube em um cargo fora dos gramados.

Globo Esporte