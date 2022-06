CBF acata decisão da Justiça e confirma Vasco x Sport no Maracanã

(Foto: André Durão)





A CBF acatou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e confirmou que a partida entre Vasco e Sport, válida pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão, será no Maracanã. Permissionário do consórcio, o Flamengo ainda tenta reformar a decisão em segunda instância.

A mudança na tabela foi publicada nesta quarta-feira. Na justificativa, a CBF citou uma "solicitação da equipe mandante" e o "cumprimento à decisão judicial vigente". O horário do jogo segue o mesmo: 16h (de Brasília).

Na última terça, o Flamengo deu entrada com um pedido de agravo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na tentativa de reformar a decisão que obriga o consórcio a liberar o Maracanã para a partida do próximo domingo. Os ingressos já foram esgotados.

O principal argumento do Flamengo, que é o permissionário do consórcio, é o prejuízo ao gramado do Maracanã. No sábado, o Fluminense joga no estádio contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

O Vasco se manifestou nesse pedido de agravo destacando que os ingressos já estavam sendo vendidos e que, caso a decisão fosse reformada, haveria "efeito prático danoso". A sentença cabe a desembargadora Lúcia Regina Esteves.

Globo Esporte