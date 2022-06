Swiatek é campeã de Roland Garros e iguala recorde de vitórias do século

(Foto: Adam Pretty/Getty Images)





Iga Swiatek é a grande campeã de Roland Garros em 2022. A polonesa venceu a americana Cori Gauff por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h08. Além do título, a número um do mundo igualou a maior sequência de vitórias do século no tênis feminino, que era de Venus Williams. São 35 triunfos consecutivos.

Venus alcançou as 35 em 2000, do começo do torneio de Wimbledon daquele ano, em que ela foi a campeã, até a final do Generali Ladies Linz final. Swiatek terá um longo trabalho se quiser alcançar a maior sequência da história: foram 74 vitórias seguidas de Martina Navratilova em 1984.

Esse é apenas o segundo título de grand slam da carreira de Iga, de apenas 21 anos recém-completados (no último dia 31 de maio). A única outra taça foi em 2020, também no major da capital francesa.

Torcida especial

Iga teve um torcedor especial nas arquibancadas da quadra Philippe Chatrier: Robert Lewandowski. O compatriota, duas vezes eleito melhor do mundo no futebol, deu um abraço na campeã depois do título.

O jogo

A dona do circuito mundial Iga Swiatek começou a partida disposta a não dar brechas para a jovem promessa americana Cori Gauff. Logo no primeiro game da partida, abriu 40 a 15 e quebrou o saque da adversária.

A polonesa seguiu soberana na partida. Depois de confirmar o próprio saque, jogou a pressão novamente para a jovem adversária conseguindo uma vantagem no terceiro game. Gauff ainda conseguiu o empate e chegou a ter a vantagem, mas novamente sofreu a quebra, dando larga margem a Swiatek.

Depois de a número um do mundo abrir 4/0, Cori conseguiu enfim confirmar o próprio saque, mas foi só para evitar o pneu. Na sequência, a polonesa abriu 5/1 e fechou o primeiro set com mais uma vitória em game da rival, abrindo 1 set a 0 em 34 minutos apenas.

A americana não se deu por vencida. Começou o segundo set com a mesma receita de rival. Quebrou logo no primeiro game e jogou a pressão para a rival. Mas estamos falando da melhor do mundo. Iga Swiatek se recuperou, empatou o jogo e virou para 5/2.

A polonesa só precisou confirmar o próprio saque para fazer 6/3, garantir a vitória e o título de Roland Garros, o segundo grand slam da carreira, ambos na capital francesa.

Globo Esporte