Medvedev assume número 1 do ranking e Bia Haddad entra no top 40

O fim de semana promoveu mudanças no ranking mundial do tênis. O russo Daniil Medvedev assumiu a primeira colocação desbancando o sérvio Novak Djokovic. Já a brasileira Beatriz Haddad Maia conseguiu um feito histórico ao entrar pela 1ª vez em sua carreira no top 40 do ranking feminino.

A brasileira ocupa a 32ª colocação do ranking após vencer a etapa de grama em Nottingham na Inglaterra. Bia foi campeã no torneio individual ao bater a a americana Alison Riske por 2 sets a 1. Além do título sozinha, a brasileira foi também venceu o torneio de duplas ao lado da chinesa Shuai Zhang. Bia avançou 16 colocações no ranking mundial.

Já Medvedev pode comemorar o 1º lugar após a atualização do ranking. O russo consegue um feito histórico. Com a mudança de posições, é a 1ª vez desde novembro de 2003 que um dos integrantes da grande tríade do tênis (Federer, Nadal e Djokovic) não está entre os dois melhores do mundo. Isso acontece porque, além de Medvedev, Alexander Zverev assumiu a 2º colocação.

Medvedev não vai poder jogar o torneio de Wimbledon, já que tenistas russos e bielorussos foram banidos do torneio por conta da situação da Ucrânia. Mas isso não deve ser uma grande preocupação do tenista com sua posição no ranking. Uma nova troca de liderança só deve acontecer caso Djokovic, atual número 3 do mundo, vença o troneio de Wimbledon, que começa no dia 27 de junho e vai até o dia 10 de julho.

Globo Esporte