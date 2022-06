Diego Costa detona vestiário do CT do Atlético-MG, mas faz postagem explicativa: "O resto é top"

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)





Considerado em 2010 o melhor CT da América Latina, a Cidade do Galo, local de treinamentos do Atlético-MG, foi tema de críticas e elogios de Diego Costa. O ex-atacante do clube detonou duas instalações do local: o vestiário e a academia do elenco profissional.

Mais tarde, após ter as falas bastante atacadas pela torcida do Atlético nas redes sociais, o centroavante hispano-brasileiro foi até o Instagram se explicar. Manteve a opinião de que o vestiário (ou vestuario, em espanhol, como ele se refere) é "uma merda". Mas que o restante seria "top".

"Calma pessoal. Eu falei simplesmente do vestuario, que é a verdade. O resto é tudo top. O que não significa que na Europa sejam todos bons. Tem muitos que não chegam aos pés. Amo vocês".

Em entrevista na noite de quinta-feira ao canal "Pilhado" no Youtube, Diego Costa foi perguntado se a Cidade do Galo, complexo de treinamentos do Atlético, seria mesmo de nível europeu ou esse rótulo era "marketing". Ele disparou, sem filtro:

- Marketing! O vestiário lá é muito ruim. Está mandando falar a verdade. O CT tem um campo ali, se chover não pode treinar ali. Estão fazendo a estrutura lá em cima, não peguei, mas vai ficar fera. O vestiário ali, a água sai um jorro assim, só. Estão falando que é estrutura europeu, para. Falar que é nível europeu? Quer que comente? Não vou mentir, está maluco.

Diego citou as modificações que o Atlético tem em curso em uma parte superior do CT, com novos campos e a construção de vestiário para o time profissional. A Cidade do Galo abriga também um hotel para a concentração dos jogadores, além de instalações voltadas para as categorias de base. O clube irá fazer reformas no local, o tornando um centro de visitações para turistas em Minas Gerais.

Na mesma resposta, o atacante (sem clube desde que deixou o Galo em dezembro) elogiou a parte da cozinha. Chamou o cozinheiro do CT de "melhor do mundo", e que nem no Atlético de Madrid, o principal clube da sua carreira, a infraestrutura seria de "nível europeu".

- O Atlético de Madrid também não é nível europeu não. É tudo mentira. O Atlético dá estrutura de qualidade, refeição que dá para os jogadores, que é top, 100%. O Atlético de Madrid não tem isso. O cozinheiro lá do Atlético é o melhor do mundo. Tem o hotel, a cama. O vestiário dos jogadores, de treino, é uma merda. Tá beleza? A academia também morta. Não tem tudo. Eles estão em transição, farão um projeto lá em cima, que será nível europeu. Mas a parte de baixo é nível... Nível.

