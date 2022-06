Vivo amplia atuação no território esportivo e anuncia patrocínio ao L’Étape Rio e Brasil

Acompanhando as tendências globais e interesse dos brasileiros em encontrarem meios de transporte sustentáveis em busca de bem-estar e qualidade de vida, a Vivo anuncia o patrocínio ao L’Étape, maior evento de ciclismo amador da América Latina. “As pessoas estão cada vez mais preocupadas e atentas com os impactos causados no meio-ambiente e o que iremos deixar de legado para as gerações futuras. A bicicleta é um ícone de transporte sustentável e apoiar eventos esportivos outdoor nos aproxima do público que acredita em pautas ligadas à transformação da sociedade por meio do esporte”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

O L’Étape é o evento oficial do Tour de France - prova mais tradicional do ciclismo mundial com transmissão ao vivo para mais de 40 países. No Brasil desde 2015, a competição traz toda a infraestrutura para que os atletas amadores possam vivenciar essa experiência e atmosfera do Tour. As etapas acontecem de 24 a 26 de junho no Rio de Janeiro e de 23 a 25 de setembro, em Campos do Jordão/SP. A Vivo está preparando algumas iniciativas para o público, entre elas, uma camisa exclusiva TOP50 para os cinquenta primeiros atletas (masculino e feminino) que cruzarem a linha de chegada dos percursos curto e longo das etapas.

"A Vivo tem uma longa história ligada ao esporte e estamos muito felizes com essa parceria. É muito importante para nós contar com a empresa líder de mercado acreditando no nosso projeto", comenta Bruno Prada, organizador do evento.