Brasil passa em teste na 1ª semana da Liga das Nações mesmo com derrota para os EUA

Não está ótimo, mas está bem melhor do que a gente imaginava. Esse pode ser o resumo da primeira semana da seleção brasileira na Liga das Nações de vôlei, em que o time venceu três jogos (Alemanha, Polônia e República Dominicana) e perdeu um (EUA). Ainda sem as duas principais estrelas do time (Gabi e Rosamaria), o Brasil teve mais bons do que maus momentos nas primeiras rodadas do torneio, viu boas partidas de novos nomes como Diana, Kisy, Karina e Julia, mas levou um susto com uma derrota impactante contra as americanas.

Julia foi destaque no primeiro jogo, contra a Alemanha, seguiu jogando bem nas rodadas seguintes, mas foi castigada pelos saques das americanas e não manteve o nível do passe. Diana foi muito bem nos primeiros jogos também e Kisy conseguiu entrar bem depois de um início ruim de Lorene na posição de oposta.

Claro que foi importante ver Macris jogando muito bem e Carol sendo a maestra do time na maioria das partidas, mas o destaque desta primeira semana foi como os novos nomes como Diana, Julia e Kisy não sentiram o peso de jogar com a camisa da seleção. Isso sem contar Karina, que entrou em alguns momentos para sacar e cumpriu muito bem o papel.

Ainda é difícil ter um parâmetro dos outros países, mas está claro que os Estados Unidos seguem um degrau acima das demais seleções. Mas, a segunda prateleira do vôlei feminino não tem nenhuma seleção tão destacada. Itália, Coreia e Sérvia (que não terá Buscovic na Liga) têm uma super-atleta fora de série, mas não um elenco tão redondo. A China não parece ter um time tão bom quanto o do último ciclo, enquanto Turquia e República Dominicana seguem como emergentes, mas ainda não podem ser colocados na briga por títulos. Tailândia e Japão são as duas surpresas positivas nesse início, com vitórias respectivamente sobre China e EUA.

Assim, podemos dizer que, apesar de muitos problemas ainda vistos na seleção, principalmente no jogo contra as americanas, o Brasil parece seguir como uma das forças para esse ano e vai brigar por medalha na Liga das Nações, competição que é essencial vermos não só o resultado e sim o desempenho do time pensando no Campeonato Mundial.

Globo Esporte