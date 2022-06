País de Gales vence a Ucrânia e garante vaga na Copa do Mundo depois de 64 anos

País de Gales disputará sua segunda Copa do Mundo na história! A equipe britânica venceu a Ucrânia por 1 a 0, neste domingo, em Cardiff, e garantiu vaga no Mundial do Catar, no fim deste ano. O gol do triunfo veio de Yarmolenko, que fez contra, depois de uma cobrança de falta do astro Gareth Bale no primeiro tempo.

A geração de Gareth Bale, que já havia marcado época ao ir às semifinas da Eurocopa em 2016, entra de vez para a história do País de Gales ao conseguir a vaga no Mundial. O país não disputava uma Copa do Mundo desde 1958, a única participação dos galeses na história da competição.

Em guerra contra a Rússia desde fevereiro, a Ucrânia viu ruir o sonho de ir à Copa do Mundo em um ano tão complicado. A equipe viu as esperanças crescerem depois de superar a Escócia fora de casa no primeiro jogo da repescagem - adiado em três meses justamente por conta do conflito. Porém, não conseguiu superar o País de Gales, deixando escapar a vaga no Mundial.

Grande ídolo da atuação geração galesa, o astro Gareth Bale teve participação decisiva na classificação. Além de liderar a equipe ao longo da campanha nas eliminatórias, foi dele a cobrança de falta que gerou o gol galês, assinalado pela Uefa como um gol contra de Yarmolenko, que teve desvio decisivo no lance.

País de Gales é o 30º país a se classificar para a Copa do Mundo de 2022, ocupando a 13ª e última vaga europeia no Mundial do Catar. Restam, ainda, a definição de duas vagas que serão resolvidas em repescagens mundiais: o Peru enfrentará o vencedor de Emirados Árabes x Austrália, e a Costa Rica duelará contra a Nova Zelândia, ambos os confrontos na próxima semana.

E Bale e companhia já sabem quem vão enfrentar na Copa. O País de Gales está no Grupo B, ao lado da Inglaterra, outra nação britânica, Irã e Estados Unidos, rivais na estreia no dia 21 de novembro, em Al Rayyan.

Globo Esporte